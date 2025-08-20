Slušaj vest

Reč je o jednoj od najlepših manifestacija u Srbiji kojom caruju pesma, igra, veselje i dečja graja. Ove godine u Užice su na Licidersko srce došli klinci iz 11 zemalja sveta koji su uživali u druženju, gostoljubivosti i lepotama užičkog kraja.

Međunarodni dečji festival folklora “Licidersko srce 2025”, 17. po redu, ove godine je okupio 17 ansambala iz 11 zemalja - Bugarske, Slovenije, Nemačke, Poljske, Rusije, Španije, Meksika, prvi put i iz Kirgistana... Učestvovala su i deca iz Srpske i Srbije.

Festival su otvorila uspešna deca Užica noseći zastave zemalja učesnica. Festival je završen juče, na praznik Preobraženje, a priliku da ih vide imali su Užičani, Zlatiborci i žitelji Višegrada u Srpskoj.

