Iz Užica je poslata najlepša slika u svet kada su se učesnici Međunarodnog dečjeg festivala folklora “Licidersko srce 2025” uhvatili u omiljeno srpsko - Užičko kolo.
smotra dečjeg folklora
NAJLEPŠA SLIKA IZ SRBIJE POSLATA U SVET! Pravo lice Užičana! Kako klinci iz 11 zemalja pletu kolce, okupilo ih Licidersko srce (VIDEO)
Slušaj vest
Reč je o jednoj od najlepših manifestacija u Srbiji kojom caruju pesma, igra, veselje i dečja graja. Ove godine u Užice su na Licidersko srce došli klinci iz 11 zemalja sveta koji su uživali u druženju, gostoljubivosti i lepotama užičkog kraja.
Međunarodni dečji festival folklora “Licidersko srce 2025”, 17. po redu, ove godine je okupio 17 ansambala iz 11 zemalja - Bugarske, Slovenije, Nemačke, Poljske, Rusije, Španije, Meksika, prvi put i iz Kirgistana... Učestvovala su i deca iz Srpske i Srbije.
Festival su otvorila uspešna deca Užica noseći zastave zemalja učesnica. Festival je završen juče, na praznik Preobraženje, a priliku da ih vide imali su Užičani, Zlatiborci i žitelji Višegrada u Srpskoj.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši