Vranjanci slove za ljude koji umeju da uživaju u muzici, hrani i piću, a posebno zadovoljstvo im pričinjava druženje uz kafu, rakijicu i dobru šalu. Sami tvrde da je tako najbolje sačuvati sopstveno zdravlje, od meraka i sevdaha nema bolje preventive.

Na pitanje kako čuvaju svoj imunitet, ekipa Kurira dobila je različite odgovore Vranjanaca slučajnih prolaznika šta je neophodno da se sačuva dobro zdravlje.

"Zimi zna se kiseli kupus, kuvana rakijica, slanina i beli luk. Tvrdim odgovorno da je to najbolja preventiva za grip“, kaže penzioner Slavoljub (69) i dodaje da zbog gripa nije nikad išao kod lekara.

Foto: Profimedia

"Mislim da je dobar san vrlo bitan za imunitet. Živim u centru grada gde se posebno leti čuje muzika galama, živo je tada noću u Vranju. Jula i avgusta jedino mogu da se naspavam kad odem u selo“, navodi Svetlana koja je pred penzijom.

Njen suprug Milovan kaže da je voće zakon za imunitet ako nije prskano.

"Volim posebno grožđe, smokvu, ali i bananu. U našoj kući uvek ima nešto od voća“.

Foto: Kurir/T. S.

Mladi Vranjanci pak kažu da je dobro društvo, izbegavanje konfliktnih situacija i naravno hladno pivo i dobra zabava formula za dobar imunitet.

"Kad izađem u kafić i sretnem drugare iz škole, priči nikad kraja. Ali priča je pozitivna puna smeha i dogodovština. Posle takvog susreta ispunjen si samo pozitivnom energijom. To je dobro zdravlje,“ kaže Miloš.

I evo saveta koji para vredi. Imunitet možete sačuvati samo uz dobre navike, kaže Vranjanac Žika (47).

Foto: Kurir/T. S.

"Gledam samo humorističke emisije i dobre filmove. Uživam u vranjskim specijalitetima, a to su propeć i samsa obavezno, tavče na gravče i pihtije. Sve to uz turšiju i kiseli kupus zimi, a leti uz paradajz, šopsku salatu i ljutu papriku. A posle dobrog obroka mora i dobra šetnja, ili mali fudbal sa drugarima “, objašnjava Žika.

Vranjanka Ljiljana (50) podseća da je stres okidač za bolest na šta ukazuju lekari i da ga treba izbegavati, a savetuje i kako.

Foto: Kurir/T. S.