OD ŠPORETA DO DOSTAVE: Kako se menjaju navike Mitrovčana za trpezom
Nekada je u svakoj kući važilo pravilo – ručak mora da čeka na stolu čim se dođe s posla ili škole. Supa, glavno jelo i desert bili su obavezni. Danas, u vremenu kad svi jurimo između posla, škole i privatnih obaveza, sve više Mitrovčana priznaje: lakše je naručiti gotov obrok nego provesti sate u kuhinji.
Starije domaćice i dalje veruju da ništa ne može da zameni miris supe i pite iz rerne.
– Pa nema lepšeg nego kad zamiriše supa i pita iz rerne. Moja deca znaju da se na mene uvek može računati, kaže D.B.
Ali mlađe porodice gledaju praktičnije. Njima je važnije da vreme provedu zajedno, makar u šetnji po keju, nego da večeri prolaze razdvojeni – ona u kuhinji, on ispred televizora.
"Lakše je naručiti nego kuvati“
– Jedemo van kuće bar dva puta nedeljno. Cene su uglavnom iste u „elitnijim restoranima“, ali mi biramo one sa nižim cenama i verujte mi znači mi mnogo, objašnjava jedna domaćica.
– Redovno smo na doručku u jednom restoranu, više se isplati nego burek sa jogurtom, dodaje komercijalista iz centra.
Za mnoge zaposlene žene i muškarce, naručivanje hrane je spas.
– Posle posla nisam u stanju ni da pričam, a kamoli da kuvam. Gotov obrok iz restorana mi je pravo rešenje. Imam lokal koji volim i njihova hrana stvarno liči na domaću, kaže M.S.
Ugostitelji potvrđuju da je potražnja sve veća.
– Tokom leta padamo s nogu. Dešava se da napravimo i po 200 pica dnevno. Tada ima turista, ali i domaćice izgleda manje kuvaju, kaže kuvarica iz jednog restorana.
Ponuda se širi – sve više lokala ima dnevne menije, a keterinzi i male kuhinje nude kuvana jela „na kašiku“.
– Naručivanja ima svaki dan. Ljudi traže pasulj, grašak, riblju čorbu, roštilj… Dnevno imamo između 15 i 20 poziva i vidimo da interesovanje raste, kažu u jednom restoranu.
U keteringu objašnjavaju da svakog dana prave novo jelo. – Ko voli – kupi, ko ne – svrati sutra, dodaju kroz osmeh. Prema rečima ugostitelja, leto je period kada naručivanje posebno raste.
– Ove godine bilo je više porudžbina nego ranije. Verovatno mnogi ne žele da kuvaju po vrućini. Početkom septembra sve se ustali, kažu iz jednog restorana.
Za neke je naručivanje luksuz koji se ne može stalno priuštiti, za druge praktičnost koja štedi vreme, a za treće – beg od obaveza.
Koliko god da se stavovi razlikuju, jedno je jasno: navika naručivanja hrane postala je deo svakodnevice u Sremskoj Mitrovici. Restorani rade punom parom, keterinzi imaju svoje stalne mušterije, a dostavljači se viđaju na svakom ćošku.
Domaća kuhinja i dalje ima posebno mesto u srcima Mitrovčana – ali danas do nje sve češće stižemo klikom ili telefonskim pozivom.