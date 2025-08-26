Slušaj vest

Nekada je u svakoj kući važilo pravilo – ručak mora da čeka na stolu čim se dođe s posla ili škole. Supa, glavno jelo i desert bili su obavezni. Danas, u vremenu kad svi jurimo između posla, škole i privatnih obaveza, sve više Mitrovčana priznaje: lakše je naručiti gotov obrok nego provesti sate u kuhinji.

Starije domaćice i dalje veruju da ništa ne može da zameni miris supe i pite iz rerne.

– Pa nema lepšeg nego kad zamiriše supa i pita iz rerne. Moja deca znaju da se na mene uvek može računati, kaže D.B.

Foto: Piotr Stasiuk / Alamy / Profimedia

Ali mlađe porodice gledaju praktičnije. Njima je važnije da vreme provedu zajedno, makar u šetnji po keju, nego da večeri prolaze razdvojeni – ona u kuhinji, on ispred televizora.

"Lakše je naručiti nego kuvati“

– Jedemo van kuće bar dva puta nedeljno. Cene su uglavnom iste u „elitnijim restoranima“, ali mi biramo one sa nižim cenama i verujte mi znači mi mnogo, objašnjava jedna domaćica.

– Redovno smo na doručku u jednom restoranu, više se isplati nego burek sa jogurtom, dodaje komercijalista iz centra.

Za mnoge zaposlene žene i muškarce, naručivanje hrane je spas.

– Posle posla nisam u stanju ni da pričam, a kamoli da kuvam. Gotov obrok iz restorana mi je pravo rešenje. Imam lokal koji volim i njihova hrana stvarno liči na domaću, kaže M.S.

Ugostitelji potvrđuju da je potražnja sve veća.

– Tokom leta padamo s nogu. Dešava se da napravimo i po 200 pica dnevno. Tada ima turista, ali i domaćice izgleda manje kuvaju, kaže kuvarica iz jednog restorana.

Foto: Kurir/D.Š.

Ponuda se širi – sve više lokala ima dnevne menije, a keterinzi i male kuhinje nude kuvana jela „na kašiku“.

– Naručivanja ima svaki dan. Ljudi traže pasulj, grašak, riblju čorbu, roštilj… Dnevno imamo između 15 i 20 poziva i vidimo da interesovanje raste, kažu u jednom restoranu.

U keteringu objašnjavaju da svakog dana prave novo jelo. – Ko voli – kupi, ko ne – svrati sutra, dodaju kroz osmeh. Prema rečima ugostitelja, leto je period kada naručivanje posebno raste.

– Ove godine bilo je više porudžbina nego ranije. Verovatno mnogi ne žele da kuvaju po vrućini. Početkom septembra sve se ustali, kažu iz jednog restorana.

Restoran Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Za neke je naručivanje luksuz koji se ne može stalno priuštiti, za druge praktičnost koja štedi vreme, a za treće – beg od obaveza.

Koliko god da se stavovi razlikuju, jedno je jasno: navika naručivanja hrane postala je deo svakodnevice u Sremskoj Mitrovici. Restorani rade punom parom, keterinzi imaju svoje stalne mušterije, a dostavljači se viđaju na svakom ćošku.