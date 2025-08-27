Slušaj vest

Malozvorničko Javno komunalno preduzeće "Drina" nabavilo je 30 novih plastičnih kontejnera za odlaganje otpada, kojima će zameniti polomljene i dotrajale, kao i one uništene usled neodgovornog odlaganja pepela, saopšteno je na sajtu lokalne samouprave.

Kako je navedeno iz preduzeća, vrednost investicije iznosi 651.000 dinara, kontejneri su stigli i već je u toku njihovo postavljanje na terenu. Osim zamene oštećenih kontejnera biće izvršeno i njihovo postavljanje na mestima gde je uočeno da nedostaju.

"Cilj nam je da bude obezbeđena urednija i čistija sredina, a planirano je još nabavki kako bi stalno bio podizan nivo usluga", ističu u preduzeću.

Ovim ulaganjem JKP "Drina" nastavilo je rad na poboljšanju uslova za odlaganje smeća, očuvanju javne higijene i stvaranju urednijeg i zdravijeg okruženja za sve građane.

Ne propustiteSrbijaMLADI OBNOVILI TENISKI TEREN: Uspešno završeni radovi u Malom Zvorniku (FOTO)
MALI ZVORNIK - Teniski teren.jpg
SrbijaOBNOVLJEN VODOVOD U MALOM ZVORNIKU: Glišić: Bez brige o vodi za 445 domaćinstava
Screenshot_20250728_123755_com_instagram_android_InstagramMainActivity_edit_409060547449109.jpg