Malozvorničko Javno komunalno preduzeće "Drina" nabavilo je 30 novih plastičnih kontejnera za odlaganje otpada, kojima će zameniti polomljene i dotrajale, kao i one uništene usled neodgovornog odlaganja pepela, saopšteno je na sajtu lokalne samouprave.

Kako je navedeno iz preduzeća, vrednost investicije iznosi 651.000 dinara, kontejneri su stigli i već je u toku njihovo postavljanje na terenu. Osim zamene oštećenih kontejnera biće izvršeno i njihovo postavljanje na mestima gde je uočeno da nedostaju.

"Cilj nam je da bude obezbeđena urednija i čistija sredina, a planirano je još nabavki kako bi stalno bio podizan nivo usluga", ističu u preduzeću.