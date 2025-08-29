Slušaj vest

MALI ZVORNIK – Malozvornički Dom zdravlja dobio je saglasnost Ministarstva zdravlja za uvođenje CT dijagnostike, čime su stvoreni uslovi da u rad bude pušten aparat za kompjuterizovanu tomografiju (CT) koji je opština nabavila još 2021. godine, saopšteno je na sajtu lokalne samouprave. Saglasnost je izdata, kako je navedeno, nakon izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, koji sada domovima zdravlja u opštinama bez ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite omogućava uvođenje CT dijagnostike, uz prethodnu dozvolu resornog ministarstva.

Kako je navedeno, direktorka malozvorničkog Doma zdravlja, Valentina Ristić, istakla je da sledi sprovođenje procedura neophodnih za početak rada aparata, među kojima je i obezbeđivanje stručnog kadra.

Foto: T.Ilić, Opštine MZ

‘’Očekujemo da ćemo u kratkom roku završiti sve pripreme i početi sa pružanjem usluge. Uvođenje CT dijagnostike značajno će unaprediti kvalitet dijagnostike i građanima obezbediti bržu i lakšu dostupnost ove procedure“, navela je ona.

CT skener marke Philips, vredan 25 miliona dinara, kupljen je iz opštinskog budžeta, a za njegov rad su u međuvremenu uređene posebne prostorije sa odvojenim ulazom i obezbeđena prateća oprema, ali je projekat bio odložen zbog ograničenja u pravilniku.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, zahvalio je Ministarstvu zdravlja i ministru Zlatiboru Lončaru na podršci, naglašavajući da je izmenom pravilnika otklonjena najveća prepreka.

‘’Na našu inicijativu i uz razumevanje države, stvoreni su uslovi da skener, koji smo nabavili pre nekoliko godina, konačno bude stavljen u funkciju. Sada je samo pitanje kratkog vremena kada će građani moći da koriste ovu uslugu besplatno u svom mestu“, rekao je Jevtić, i kako je naveo, prema njegovim saznanjima, Mali Zvornik je jedina mala opština u Srbiji koja će imati CT dijagnostiku, što je, kako je ocenio, veliki uspeh.