Slušaj vest

Užice se napunilo, mladi se vratili s letovanja i putovanja pa slavlja s puno gostiju mogu da počnu. Tako su Užičani poslednjeg vikenda u avgustu počeli sa sezonom slavlja letnjih rođendana uz bakljadu i kolo u centru grada.

 Tu su bili i nezaobilazni trubači a veselja su trajala do duboko u noć.

Mnogi Užičani zastali su da vide i snime lepe prizore veselja...

 ... a mnoge su ih komšije gledale s prozora i terasa.

Kurir.rs/Facebook Užice Oglasna tabla

