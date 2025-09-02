Slušaj vest

Užice se napunilo, mladi se vratili s letovanja i putovanja pa slavlja s puno gostiju mogu da počnu. Tako su Užičani poslednjeg vikenda u avgustu počeli sa sezonom slavlja letnjih rođendana uz bakljadu i kolo u centru grada.

Tu su bili i nezaobilazni trubači a veselja su trajala do duboko u noć.

Mnogi Užičani zastali su da vide i snime lepe prizore veselja...