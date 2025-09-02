S prvim danom škole počela su slavlja širom Srbije, proslave punoletstva, rođendana..., a sa završetkom posta i godišnjih odmora kreću i svadbe.
E, OVAKO SE SLAVI PUNOLETSTVO! Krenula serija proslava 18. rođendana u Užicu, napunio se grad pa počela slavlja, u čast rođendanca oplelo se kolo za pamćenje!
Užice se napunilo, mladi se vratili s letovanja i putovanja pa slavlja s puno gostiju mogu da počnu. Tako su Užičani poslednjeg vikenda u avgustu počeli sa sezonom slavlja letnjih rođendana uz bakljadu i kolo u centru grada.
Tu su bili i nezaobilazni trubači a veselja su trajala do duboko u noć.
Mnogi Užičani zastali su da vide i snime lepe prizore veselja...
... a mnoge su ih komšije gledale s prozora i terasa.
Kurir.rs/Facebook Užice Oglasna tabla
