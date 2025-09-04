Slušaj vest

Učenici prvog razreda četiri osnovne škole u malozvorničkoj opštini dobili su i ove godine od lokalne samouprave udžbenike na poklon. Besplatni kompleti knjiga obezbeđeni su za svih 74 đaka prvaka koji su ove jeseni seli u školske klupe, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Đacima je knjige uručio predsednik opštine Zoran Jevtić, sa saradnicima, a obišli su škole i njihova izdvojena odeljenja u Malom Zvorniku, Radalju, Donjoj Borini, Brasini, Donjoj Trešnjici i Velikoj Reci. Svečanom uručenju prisustvovali su i direktori škola, nastavnici i roditelji, a Jevtić je u ime rukovodstva lokalne samouprave svim đacima i nastavnom kadru čestitao početak nove školske godine.

"Naša je dužnost da pomognemo porodicama i podržimo obrazovanje kao jedan od najvažnijih stubova razvoja naše opštine. Besplatni udžbenici za sve đake prvake omogućavaju ravnopravan početak školovanja svim učenicima, a roditeljima ublažavaju finansijski teret koji donosi nova školska godina", istakao je Jevtić, prenosi sajt.

Ne propustiteInfoBizNEPRAVEDNO ZAPOSTAVLJENA BANJA! Nekad je važila za biser regije, a sada u nju odlaze samo oni koji znaju kakvo je blago
mali-zvornik--na-bucku.jpg
SrbijaCT DIJAGNOSTIKA U MALOM ZVORNIKU: Posle četiri godine od kupovine skenera (FOTO)
MALI ZVORNIK -Kupljen 2021..jpg
Srbija30 NOVIH PLASTIČNIH KONTEJNERA ZA ODLAGANJE OTPADA: Zamena polomljenih i dotrajalih kanti u Malom Zvorniku
MALI ZVORNIK -Kontejneri.JPG
SrbijaMLADI OBNOVILI TENISKI TEREN: Uspešno završeni radovi u Malom Zvorniku (FOTO)
MALI ZVORNIK - Teniski teren.jpg