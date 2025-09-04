Slušaj vest

Učenici prvog razreda četiri osnovne škole u malozvorničkoj opštini dobili su i ove godine od lokalne samouprave udžbenike na poklon. Besplatni kompleti knjiga obezbeđeni su za svih 74 đaka prvaka koji su ove jeseni seli u školske klupe, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Đacima je knjige uručio predsednik opštine Zoran Jevtić, sa saradnicima, a obišli su škole i njihova izdvojena odeljenja u Malom Zvorniku, Radalju, Donjoj Borini, Brasini, Donjoj Trešnjici i Velikoj Reci. Svečanom uručenju prisustvovali su i direktori škola, nastavnici i roditelji, a Jevtić je u ime rukovodstva lokalne samouprave svim đacima i nastavnom kadru čestitao početak nove školske godine.