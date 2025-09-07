Slušaj vest

Loznica - Vatrena stihija u lozničkom naselju Lipnički šor najverovatnije je kasno uočena, stoga je požar odneo tapetarsku fabriku skoro do temelja.

- Dok su stigli vatrogasci vatra je već gutala sve. Ovo je zaista strašno, nebo je bilo bukvalno crveno. Bili smo uplašeni da vatra ne dođe do kuća. Inače, ovo nije prvi požar na ovom objektu. Goreko je i pre nekih desetak godina. Baš tuga za vlasnika, rekao je za RINU jedan od meštana.

U velikom požaru je izgorelo oko hiljadu kvadrata objekata, kamion, a kolika je materijalna šteta i šta je uzrok ovako velikog požara utvrdiće se narednih dana.

Stanje posle požara u Loznici Foto: RINA

Izbegnuta veća katastrofa

Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na obližnje stambene i privredne objekte.

Požar u Loznici, izgorela radionica do temelja Foto: RINA, Kurir/T.Ilić

Time je izbegnuta još veća katastrofa, a na licu mesta vatrogasci i dalje dežuraju kako bi predupredili ponovno izbijanje plamena.

U toku je uviđaj kojim će biti utvrđen tačan uzrok požara, a materijalna šteta je ogromna i još uvek nije zvanično procenjena.