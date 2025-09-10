Slušaj vest

 Svet je ugledalo šest dečaka i četiri devojčice čime je izjednačen ovogodišnji dnevni rekord.

Pre gotovo tačno mesec dana, sedmog avgusta, rođeno je takođe deset beba, samo je tada bilo šest devojčica i četiri dečaka. Inače, u minulih sedam dana ovde je stiglo ukupno osamnaest novorođenčadi, deset dečaka i osam devojčica. Od početka godine rođena je 571 beba, odnosno 63 manje nego u prvih osam meseci 2024. godine.

Ne propustiteSrbijaBEBI BUM U KRAGUJEVCU: Za jedan dan rođeno 10 beba, grad na Lepenici bogatiji za šest devojčica i četiri dečaka
0205-shuter.jpg

Lani je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 946 beba, 40 više nego godinu pre, a pitanje je da li će do kraja godine biti dostignut približan broj novorođenčadi.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbija"PARKIRAO" U KORITU ŠTIRE Neobičan prizor jutros dočekao Lozničane: "Dok se parkirao, umesto kočnice i rikverca ubacio u gas i - eto" (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 112647.png
SrbijaPREDSTAVLJENA PRESTONICA ĆIRILICE: Muzej ćirilice koji se nalazi u Rači kod Bajine Bašte na 92. Vukovom saboru (FOTO)
LOZNICA - Čuvati ćirilicu.JPG
DruštvoNAJVAŽNIJE JE DA ĆIRILICA ŽIVI U NAMA Otvoren 92. Vukov sabor u Loznici, ministar Selaković: Nije svejedno kojim pismom pišemo i kojim će pisati i naša deca!
LOZNICA - Selaković u Loznici.JPG
SrbijaBUDIMO DOSTOJNI GUČEVSKIH JUNAKA: Obeležena 111. godišnjica bitke na Gučevu (FOTO)
LOZNICA - Poruka učesnika marša.jpg