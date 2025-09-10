Novi bebi desant desio se tokom jučerašnjeg dana u porodilištu Zdravstvenog centra Loznica, kada je obavljeno deset porođaja.
DESET POROĐAJA U DANU! Najlepše vesti, novi bebi desant u Loznici
Svet je ugledalo šest dečaka i četiri devojčice čime je izjednačen ovogodišnji dnevni rekord.
Pre gotovo tačno mesec dana, sedmog avgusta, rođeno je takođe deset beba, samo je tada bilo šest devojčica i četiri dečaka. Inače, u minulih sedam dana ovde je stiglo ukupno osamnaest novorođenčadi, deset dečaka i osam devojčica. Od početka godine rođena je 571 beba, odnosno 63 manje nego u prvih osam meseci 2024. godine.
Lani je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 946 beba, 40 više nego godinu pre, a pitanje je da li će do kraja godine biti dostignut približan broj novorođenčadi.
