U jednom od solitera Blok-Pošta-Banka u Vranju, u malom liftu osvanula je poruka koja ilustruje čuvene dobrosusedske odnose Vranjanaca.
"KO JE UZEO PAPRIKE I PARADAJS..." Hit poruka iz solitera u Vranju! Zaboravljena kesa s pijace dobila noge, vlasnik od besa zaboravio gramatiku ali ne i kletvu
Naime, sudeći po poruci neko je zaboravio kesu koja je potom nestala, a vlasnik ima jasnu i krajnje urnebesnu poruku, koja je ako ništa drugo stanarima zgrade izmamila osmeh.
„Ko je uzeo paprike i paradajs da vrati ili kad jede poslednje da mu bude od prvi međusprat“, navodi se u poruci koju je neko rezigniran ostavio svojim komšijama.
Čini se da je od besa zaboravio na gramatiku, znake interpukcije i ostale „nevažne stvari“, ali zato kletva koja je reklo bi se do ovdašnje tradicije nije izostala.
