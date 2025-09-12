Slušaj vest

Naime, sudeći po poruci neko je zaboravio kesu koja je potom nestala, a vlasnik ima jasnu i krajnje urnebesnu poruku, koja je ako ništa drugo stanarima zgrade izmamila osmeh.

„Ko je uzeo paprike i paradajs da vrati ili kad jede poslednje da mu bude od prvi međusprat“, navodi se u poruci koju je neko rezigniran ostavio svojim komšijama.

Čini se da je od besa zaboravio na gramatiku, znake interpukcije i ostale „nevažne stvari“, ali zato kletva koja je reklo bi se do ovdašnje tradicije nije izostala.