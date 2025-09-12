Slušaj vest

MALI ZVORNIK - Ugovori o dodeli subvencija za samozapošljavanje za jedanaest lica uručeni su sali Skupštine opštine u Malom Zvorniku. Svaki korisnik dobio je subvenciju od 380.000 dinara, namenjenu pokretanju sopstvenog biznisa, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Sredstva su, kako se navodi, obezbeđena na osnovu Sporazuma o udruživanju sredstava između Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i malozvorničke opštine, a potpisivanju ugovora prisustvovali su v.d. direktora lozničke filijale NSZ, Zoran Milovanović i predsednik opštine Zoran Jevtić, sa saradnicima.

‘’Naš cilj je da damo vetar u leđa ljudima koji žele da pokrenu sopstveni posao i obezbede sebi i svojim porodicama egzistenciju. Opština će nastaviti da izdvaja sredstva za ovu meru, jer ona daje konkretne rezultate“, poručio je Jevtić.

Za ovu meru aktivne politike zapošljavanja ove godine izdvojeno je, kako se navodi, ukupno 5.3 miliona dinara, od čega je NSZ obezbedila 3.3 , a opština dva miliona dinara. Milovanović je istakao, stoji na sajtu, da se već petu godinu zaredom na ovaj način dodeljuju sredstva za samozapošljavanje u Malom Zvorniku, a ideja je da niko od onih koji imaju poslovnu ideju i odlučili su da se bave sopstvenim biznisom ne ostane uskraćen za njih, kao i da već početkom iduće sedmice mogu očekivati novac od subvencija na svom računu.

Mali Zvornik je u ovoj godini povećao doprinos za 500.000 dinara, sa prošlogodišnjih 1,5 milion dinara na dva, a pojedinačni iznos subvencije uvećan je sa 300.000 na 380.000 dinara. Prethodno je tokom godine dodeljeno i pet subvencija kroz redovan program samozapošljavanja koji NSZ samostalno sprovodi. Tako je ukupno 16 novih preduzetnika u malozvorničkoj opštini ove godine započelo sopstveni posao uz podršku države i lokalne samouprave, stoji na kraju saopštenja.