Slušaj vest

MALI ZVORNIK - Za realizaciju projekta ‘’Opremanje vešeraja u predškolskoj ustanovi“ malozvornički vrtić ‘’Crvenkapa’’ dobio je od Ministarstva pravde dva miliona dinara iz sredstava oportuniteta.

Novac će biti iskorišćen za nabavku neophodne opreme i unapređenje uslova rada, čime će biti obezbeđena bolja higijena, veća efikasnost i viši nivo brige o deci koja pohađaju ovu ustanovu, navode iz malozvorničke opštine.

‘’Zahvaljujući ovim sredstvima moći ćemo da unapredimo uslove boravka dece u našoj ustanovi, što je naš prioritet. Savremeno opremljen vešeraj doprineće kvalitetnijoj brizi i većoj bezbednosti, a samim tim i zadovoljstvu roditelja i zaposlenih“, izjavila je tim povodom direktorka Predškolske ustanove ‘’Crvenkapa“, Jelena Nikolić,navodi opštinski sajt.

Ugovor o dodeli sredstava potpisan je ove sedmice čime je i zvanično počela realizacija projekta.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaPODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVАNJU: Saradnja Opštine Mali Zvornik i NSZ
MALI ZVORNIK - Saradnja sa NSZ.JPG
SrbijaMALI ZVORNIK: Pomoć porodicama đaka prvaka - dobili besplatne udžbenike
MALI ZVORNIK - Knjige za prvake.jpg
InfoBizNEPRAVEDNO ZAPOSTAVLJENA BANJA! Nekad je važila za biser regije, a sada u nju odlaze samo oni koji znaju kakvo je blago
mali-zvornik--na-bucku.jpg
SrbijaCT DIJAGNOSTIKA U MALOM ZVORNIKU: Posle četiri godine od kupovine skenera (FOTO)
MALI ZVORNIK -Kupljen 2021..jpg