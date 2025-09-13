Slušaj vest

MALI ZVORNIK - Za realizaciju projekta ‘’Opremanje vešeraja u predškolskoj ustanovi“ malozvornički vrtić ‘’Crvenkapa’’ dobio je od Ministarstva pravde dva miliona dinara iz sredstava oportuniteta.

Novac će biti iskorišćen za nabavku neophodne opreme i unapređenje uslova rada, čime će biti obezbeđena bolja higijena, veća efikasnost i viši nivo brige o deci koja pohađaju ovu ustanovu, navode iz malozvorničke opštine.

‘’Zahvaljujući ovim sredstvima moći ćemo da unapredimo uslove boravka dece u našoj ustanovi, što je naš prioritet. Savremeno opremljen vešeraj doprineće kvalitetnijoj brizi i većoj bezbednosti, a samim tim i zadovoljstvu roditelja i zaposlenih“, izjavila je tim povodom direktorka Predškolske ustanove ‘’Crvenkapa“, Jelena Nikolić,navodi opštinski sajt.

Ugovor o dodeli sredstava potpisan je ove sedmice čime je i zvanično počela realizacija projekta.