Za realizaciju projekta "Digitalizacijom do znanja" Osnovna škola "Stevan Filipović" u Radalju, kod Malog Zvornika, dobila je od Ministarstva pravde 1,14 miliona dinara iz sredstava oportuniteta, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Novac će biti iskorišćen za nabavku računara i računarske opreme, čime će značajno biti poboljšani uslovi za učenje i nastavu u ovoj školi. Nabavka savremene opreme omogućiće učenicima bolji pristup nastavnim sadržajima i doprineti savremenijem načinu rada, što će direktno uticati na kvalitet obrazovanja i osposobljavanje dece za izazove digitalnog doba.

- Ova podrška predstavlja važan korak ka modernizaciji nastave i stvaranju boljih uslova za školovanje dece u Radalju - rekao je direktor škole Milan Marković.

Ugovor o dodeli sredstava potpisan je u Ministarstvu pravde čime je i zvanično započeta realizacija projekta.

Kurir.rs

