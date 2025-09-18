ZA RAČUNARE I OPREMU VIŠE OD MILION DINARA Od Ministarstva pravde školi u Radalju
Za realizaciju projekta "Digitalizacijom do znanja" Osnovna škola "Stevan Filipović" u Radalju, kod Malog Zvornika, dobila je od Ministarstva pravde 1,14 miliona dinara iz sredstava oportuniteta, saopšteno je na opštinskom sajtu.
Novac će biti iskorišćen za nabavku računara i računarske opreme, čime će značajno biti poboljšani uslovi za učenje i nastavu u ovoj školi. Nabavka savremene opreme omogućiće učenicima bolji pristup nastavnim sadržajima i doprineti savremenijem načinu rada, što će direktno uticati na kvalitet obrazovanja i osposobljavanje dece za izazove digitalnog doba.
- Ova podrška predstavlja važan korak ka modernizaciji nastave i stvaranju boljih uslova za školovanje dece u Radalju - rekao je direktor škole Milan Marković.
Ugovor o dodeli sredstava potpisan je u Ministarstvu pravde čime je i zvanično započeta realizacija projekta.
