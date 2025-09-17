Slušaj vest

U Malom Zvorniku je danas obeležen Dan opštine, 17. septembar, i 70. godina postojanja lokalne samouprave na svečanoj skupštinskoj sednici u Domu kulture. U prisustvu brojnih zvanica uručena su javna priznanja zaslužnim građanima i izveden prigodan program. Ovoga puta dodeljeno je osam Povelja i dve Plakete.

Predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić rekao je u obraćanju da "danas obeležavamo Dan opštine Mali Zvornik i veliki jubilej – sedamdeset godina od osnivanja naše lokalne samouprave" i da je ovo dan "koji nas podseća na naše korene, na istoriju i ljude koji su svojim radom i zalaganjem utemeljili razvoj naše zajednice".

- U protekloj godini, između dva Dana opštine, realizovali smo niz značajnih investicija i projekata koji su ostavili vidljiv trag u svim oblastima života. To su rezultati koji nas ohrabruju da nastavimo da radimo još više i bolje, uvek sa ciljem da našim građanima obezbedimo kvalitetnije uslove za život. Na tom putu imali smo snažnu podršku države Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i Vlade.

Njima dugujemo iskrenu zahvalnost, jer je uz njihovu pomoć i razumevanje naša opština realizovala mnoge od planiranih projekata i ostvarila napredak kakav samostalno ne bi mogla ni za nekoliko decenija. Ovaj dan je prilika i da se podsetimo koliko je važno jedinstvo, saradnja i međusobno poverenje. Samo zajedno možemo nastaviti da podižemo našu opštinu i razvijamo je u skladu sa potrebama i željama svih generacija. Mali Zvornik je danas simbol zajedništva, truda i upornosti ljudi koji ga čine. Neka nam ovaj jubilej bude podstrek za nove uspehe, za budućnost u kojoj će naša opština biti još bolje mesto za život. Lokalno rukovodstvo ostaje odlučno da još energičnije radi na ostvarivanju svih planova i razvojnih projekata, uvek u službi interesa naših građana – kazao je Jevtić čestitajući sugrađanima praznik i veliki jubilej, sa željom da u narednim godinama zajednički grade još "snažniji, lepši i uspešniji Mali Zvornik".

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Na svečanosti je prikazan film o tome šta je sve urađeno u minulih godina dana na putnoj i vodovodnoj infrastrukturi, javnoj rasveti, niskonaponskoj mreži, školskim objektima kao i da je u toku obova mosta na graničnom prelazu Karakaj koji spaja Srbiju i BiH ,a onda su uručena priznanja. Najznačajnije opštinsko priznanje Povelje dobili su ministar bez portfelja u Vladi Srbije, Nenad Popović, predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, načelnik Školske uprave u Valjevu Zorica Jocić, hirurg iz Malog Zvornika prim. dr Radivoje Novaković, sportista bokser Srđan Tomić, malozvornički preduzetnici Dragan Radić i Siniša Milićević, Dragoslav Nikolić, privrednik iz Loznice i malozvorničko Vatrogasno-spasilačko odeljenje čijih je dvanaest pripadnika dobilo posebne novčane nagrade.

Plakete su dobili Igor Petković, sportski aktivista, i posthumno Zoran Brkić, dugogodišnji rukovodilac Odeljenja za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjene procedure. U ime nagrađenih zahvalio se Borovčanin.

Mali Zvornik je u Drugom svetskom ratu oslobođen 17. septembra 1944. godine, a malozvornička opština je osnovana 26. septembra 1955. godine, na dan puštanja u rad hidroelektrane "Zvornik", prve na reci Drini. Jedna je od najmanjih i najmlađih opština u Srbiji koja se poslednjih godina ubrzano razvija.