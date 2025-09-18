Slušaj vest

Porodica je imala slutnju da će se desiti nešto neobično, ali niko nije očekivao ovakvo čudo.

- Supruga je pretpostavljala da će biti blizanci. I sam veterinar koji je osemenio kravu rekao je da će biti blizanci. Međutim, desilo se da bude 2 puta 2 – ispričao je Miodrag Mladenović, ponosni vlasnik.

Teljenje je počelo u toku noći, a porodici je pomagao Zoran, samouki veterinar. On je, pipajući stomak krave, osetio neobično veliki broj nogu, ali nije ni slutio šta se unutra krije.

"Mislio sam biće tele sa pet-šest nogu"

- Mislio sam da će biti tele sa pet, šest nogu. Dešavalo se da se rode i sa dve glave, ali nije mi se desilo da se rode četiri teleta – priznao je on, vidno iznenađen.

Posle trećeg teleta, Zoran i ostali pomagači bili su uvereni da je posao završen i otišli su na kafu. Miodrag je ostao sa kravom i teladima, a dok su oni pili kafu, na svet je došlo i četvrto tele, prenosi portal VidiVamo.



- Ja ne pamtim da su se otelila četiri teleta, čak i u celoj jugoistočnoj Srbiji – dodao je Miodrag.

Iako su malo sitniji nego što je uobičajeno, telići su zdravi i snažni. Dobili su i imena: Deki, Sanela, Kasandra i Boki.

- Ja sad imam četiri bebe – ponosno je rekla Miodragova supruga, čije su reči najbolje opisale radost i sreću koja je zavladala u dvorištu Mladenovića.

Ovaj neverovatni događaj brzo je odjeknuo celim krajem, a meštani kažu da se ništa slično ne pamti. Priča o kravi Bebi i njenim četvorkama postala je prava inspiracija i dokaz da se čuda i dalje dešavaju, čak i tamo gde ih najmanje očekujemo.