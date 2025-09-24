Slušaj vest

Da li ste bili u prilici da osetite miris paradajza dok se melje sa dodatim peršunom? I miris i ukus, kažu vranjske domaćice, a za još bolji ukus i obavezni dodatak paradajzu u flašama može biti i tanka ljuta papričica, za one koji uživaju u pikantnim ukusima.

Bikovo srce, jabučar samo su neke od vrsta ovog povrća, a vranjske domaćice užurbano kreću sa pripremom zimnice, a paradajz u flašama je obavezni deo. Kilogram paradajza na vranjskoj pijaci košta od 150 do 190 dinara zavisi od vrste i kvaliteta.

Paradajz se lepo opere, očisti i iseče na komade i melje.

Foto: Tatjana Stamenković

"Uglavnom dodajem isekcani peršun, mada neke žene, iseckaju i šargarepu pa čak i papriku. Ja samo peršun i ljutu papričicu celu gurnem u flašu na pola punjenja da malo rezni na ljuto zbog boljeg ukusa. Moji ukućani vole paradajz, i kao dodatak jelu, ali i kao salatu. Napunjene flaše ostavim da prenoće otvorene, samo ih prekrijem krpom. Sutradan ih zatvorim i dobro zategnem kod zatvaranja. Imam iskustvo kod ovakvog načina pripreme i svake godine mi bude veoma ukusno“, objašnjava Vranjanka V.V.

Dovitljive domaćice su isprobale i novu tehniku mlevenja pomoću popularnog "secka", ili većeg blendera.

Foto: Tatjana Stamenković

Osim ovog načina pripreme, pojedine domaćice pre nego što mleveni paradajz sipaju u flaše prokuvaju ga i tako vreo sipaju u vrele flaše. I to nije sve, neke Vranjanke praktikuju i pasterizaciju paradajza na sledeći način: samleveni paradajz sipaju u flaše koje zatvore hermetički, obaviju ih hartijom i kuvaju u loncu koji je napunjen vodom, do ključanja. Važno je da voda bude u visini ispod zatvarača.