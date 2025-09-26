Slušaj vest

Vranjanki Dušanki S. se baš posrećila kupovina na vranjskoj pijaci u četvrtak. Po vrlo povoljnoj ceni našla je papriku, od svega 100 dinara za kilogram.

- Uzela sam četiri kilograma, baš mi se isplatilo. Podelila i izdvojila 40 komada baburaste za zamrzivač za punjenje, ostale zapekla u rerni i tako pečene gurnuću ih u zamrzivač. Dobre su za bećarac, a i lučene u belom luku. Još jednu turu da kupim I završavam sa paprikom - navodi Dušanka.

Objašnjava da je prodavac na čijoj tezgi je pazarila iz sela Ćukovac i da je čovek lepo objasnio da mu je važno da proda svoje proizvode, a ne da im drži cenu i da ih vrati kući.

Sagovornica Kurira kaže da je prethodnog dana njen suprug pazario i ljute "feferone".

- Domaćice ne zaboravljaju, ljute papričice moraju da budu zastupljene u zimnici. Oprali, isekli “peteljke“ i napunili tegle. Danas je suprug napravio smesu "sirće i so i prelio papričice" - objašnjava Dušanka.

Dodaje da su one malo skuplje i da je kilogram i po koštao 400 dinara.

Dušanka je današnju kupovinu neplanirano zaokružila i paradajzom — te je gajbu od 10 kilograma platila 600 dinara.

- Verovali ili ne kilogram je svega 60 dinara, nije ni krupan ni sitan i ništa mu ne fali. Paradajz po ukusu "prva liga” - kaže Vranjanka.