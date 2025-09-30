Slušaj vest

Kada je porodica Rovčanin iz Beograda pre nekoliko godina kupila imanje u Tršiću, ni slutili nisu da će se baviti seoskim turizmom i da će gostima ponuditi drugačiji doživljaj sela, koje se uglavnom vezuje za kulturu i Vuka Karadžića. Proteklog vikenda okupili su oko 200 trkača i njihovih porodica, koji su prirodu tog kraja upoznali na nesvakidašnji način.

Od vikendice za odmor, do etno sela u kojem je tradicija utkana u svaki kamen, ali i detalj. Tako je tekao put porodičnog biznisa u jednom od najmanjih, ali i najlepših sela u Srbiji.

Foto: Pritnscreen/RTS

Kristina Rovčanin, vlasnica etno sela u Tršiću, kaže: "Ljubav prema ovome rodila se i kod mene i kod mog supruga jer, pre svega, kažu za nas da smo veliki domaćini, i imali smo tu potrebu da ljudima napravimo ovakvo jedno mesto koje će biti pravi užitak. Želimo da naša deca, i sva druga deca koja nemaju prilike da budu u prirodi tako često, da imaju jedno ovakvo mesto."

Kako bi gostima pružili drugačiji užitak, domaćini su osmislili trku kroz tršićke šume u kojoj su učestvovale cele porodice. I dok su se roditlji ozbiljno spremali za izazov i pobedu, najmlađi su uživali u druženju.

Foto: Pritnscreen/RTS

Petra Ranisavljević, iz Beograda, objašnjava: "Trčaćemo tata, ja i brat, došla sam ovde zbog prirode."

Aleksandra Vranešević, organizator, dodaje: "Tršić, kao sam teren, je jako lep. Sama staza koja ide kroz šumu ima prelepe predele, ima teren koji je različit, i to je ono što trejl trku čini zanimljivom. Ima puno porodica, puno dece i jednostavno smo hteli da bude dan pun rekreacije, pun osmeha."

Vera Popović, iz Beograda, navodi: "Provodimo vreme većinom ovde napolju, većinom ima kučića ovde pa se sa njima mazimo i igramo".

Foto: Pritnscreen/RTS

Minja Rovčanin, iz Beograda, kaže: "Ovde ima dosta kozica, paunova, šarana, patki, pasa i tako. I da li se igrate sa njima? Da, jako su slatke i druželjubive."

Naja Vranešević, iz Beograda, dodaje: "Volim da dolazim u Tršić zato što tu imam puno drugara i da se družim."

I kako to, kažu, biva u svakoj srpskoj seoskoj kući, gost se nikada ne pušta da ode praznog stomaka. Nakon velikog fizičkog napora, trkače su čekali specijaliteti domaće kuhinje pripremljeni na starinski način.

Foto: Pritnscreen/RTS

Živko Ćirković, kuvar, objašnjava: "Najviše vole sač, teletina ispod sača im je omiljena. Uz to imamo i raznih đakonija, baš tih domaćih rebaraca, šta već još, ali teletina im je i domaći čvarci kad ih spremimo."

Spoj autentičnog, prirode i kulturnog nasleđa, kratak je opis za Vukov Tršić, a na novim generacija je, kažu, da nastave da čuvaju tradiciju.