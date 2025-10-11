Slušaj vest

MALI ZVORNIK – Za izuzetne rezultate postignute u prošloj školskoj godini Opština Mali Zvornik nagradila je najuspešnije učenike i njihove nastavnike. Ukupno je uručena 21 nagrada, a dobilo je 15 osnovaca i dva srednjoškolca, među kojima su nosioci Vukovih diploma, učenici generacije i najuspešniji na republičkim takmičenjima, kao i četiri nastavnice zaslužne za njihov uspeh, saopšteno je na opštinskom portalu.

Foto: Opština Mali Zvornik

Pet učenika generacije, četiri osnovne i jedan srednje škole, nagrađeni su novčanim iznosom od po 25.000 dinara i prigodnim knjigama. Novčane nagrade, od 20.000 dinara, dobilo je i devet nosilaca Vukove diplome, kao i sedam učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima iz različitih oblasti – engleskog, srpskog jezika i geografije. Posebna priznanja u novčanom iznosu od 20.000 dinara dodeljena su i nastavnicama koje su svojim trudom i podrškom doprinele uspesima učenika, Mileni Subotić, Svetlani Nikolić, Suzani Sekulić i Tatjani Savić.

Malozvornička opština na ovaj način nastavlja da podstiče obrazovanje, rad i talenat mladih, kao i da nagrađuje izuzetne rezultate svojih učenika i nastavnika, navodi se u saopštenju ove lokalne samouprave koja je novčane nagrade obezbedila iz svog budžeta.

