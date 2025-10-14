Slušaj vest

Pod jednim krovom živi Veljko sa svojom suprugom, malenom ćerkicom, ocem, majkom, dve sestre i bakom. I svi zajedno, kao dobro podmazan mehanizam rade na svojoj zemlji, u svojim malinjacima i svojim štalama.

Ono o čemu mnogi sanjaju, da im potomstvo ostane na porodičnom ognjištu Veljko je svome ocu već ispunio.

"Deda sve započeo, ćale, pa sad ja..."

„Mi se bavimo voćarstvom i stočarstvom. Imamo hektar maline, a u štalama imamo 55 grla, krava, bikova, junica. Deda je ovo sve započeo, nastavio otac i sada i ja radim na imanju. Na selu može da se živi ali mora da se radi ali prvenstveno ovaj posao mora da se voli. Morate pronaći sebe u ovome. Da nema ljubavi ni ja ne bih ovo ništa mogao”, kaže Veljko.

Nasred avlije, spreman za oranje stoji traktor star svega nekoliko godina. Italijanska mašina marke Same u domačinstvo Gajića stigla je pre dve godine, a njenu kupovinu pomogla je subvencija grada. Ove godine, preko regionalnog resora zanovili su mehanizaciju, pa su nabavili nove grabulje i prskalicu.

"Svi trče u grad, a ja ipak više volim da sam svoj gazda"

„Planiramo da ostanemo na selu. Ako se ovako nastavi, planiramo i da uvećamo naše poslove. Ovde u našem selu ima mladih ali nema ih mnogo koji su zainteresovani da ostanu na selu. Svi trče u grad, u fabrike, a ja ipak više volim da budem sam svoj gazda nego da radim kod nekoga za platu. Meni na selu ne fali ništa što ima u gradu i ne može nešto čoveku da fali ukoliko to radi iz ljubavi”, kazao je Veljko.

Domaćinstvo Gajića nalazi se na proplanku odakle se pruža pogled na Lužničku dolinu, najplodnije parče užičke zemlje, a Gajići upravo tu plodnost navode kao najveću prepreku proširenju njihovih poseda, jer je, za razliku od mnogih srpskih sela, gde se oranice daju buzašto, ovde plodonosna zemlja na visokoj ceni.