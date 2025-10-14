NE PADA MU NA PAMET DA ODE SA SELA! A I ŠTO BI, NIJE LUD Tek mu je 21, a već gazda i ozbiljan domaćin! Hektar malina, štala puna stoke a i snajka došla pod krov
Pod jednim krovom živi Veljko sa svojom suprugom, malenom ćerkicom, ocem, majkom, dve sestre i bakom. I svi zajedno, kao dobro podmazan mehanizam rade na svojoj zemlji, u svojim malinjacima i svojim štalama.
Ono o čemu mnogi sanjaju, da im potomstvo ostane na porodičnom ognjištu Veljko je svome ocu već ispunio.
"Deda sve započeo, ćale, pa sad ja..."
„Mi se bavimo voćarstvom i stočarstvom. Imamo hektar maline, a u štalama imamo 55 grla, krava, bikova, junica. Deda je ovo sve započeo, nastavio otac i sada i ja radim na imanju. Na selu može da se živi ali mora da se radi ali prvenstveno ovaj posao mora da se voli. Morate pronaći sebe u ovome. Da nema ljubavi ni ja ne bih ovo ništa mogao”, kaže Veljko.
Nasred avlije, spreman za oranje stoji traktor star svega nekoliko godina. Italijanska mašina marke Same u domačinstvo Gajića stigla je pre dve godine, a njenu kupovinu pomogla je subvencija grada. Ove godine, preko regionalnog resora zanovili su mehanizaciju, pa su nabavili nove grabulje i prskalicu.
"Svi trče u grad, a ja ipak više volim da sam svoj gazda"
„Planiramo da ostanemo na selu. Ako se ovako nastavi, planiramo i da uvećamo naše poslove. Ovde u našem selu ima mladih ali nema ih mnogo koji su zainteresovani da ostanu na selu. Svi trče u grad, u fabrike, a ja ipak više volim da budem sam svoj gazda nego da radim kod nekoga za platu. Meni na selu ne fali ništa što ima u gradu i ne može nešto čoveku da fali ukoliko to radi iz ljubavi”, kazao je Veljko.
Domaćinstvo Gajića nalazi se na proplanku odakle se pruža pogled na Lužničku dolinu, najplodnije parče užičke zemlje, a Gajići upravo tu plodnost navode kao najveću prepreku proširenju njihovih poseda, jer je, za razliku od mnogih srpskih sela, gde se oranice daju buzašto, ovde plodonosna zemlja na visokoj ceni.
Kurir.rs/Glas zapadne Srbije