IVANJICA – Nakon što je završena deonica auto-puta Miloš Veliki od Pakovraća do Požege u planu je nastavak njene izgradnje dalje ka Ivanjici, kako bi bila kompletirana trasa do Boljara.

Ranije se pojavila informacija da će po prvobitnom planu zbog izgradnje ove deonice na teritoriji opštine Ivanjica doći do rušenja oko 100 kuća i zauzimanja plodnog zemljišta.

Meštani su izrazili veliku zabrinutost i nezadovoljstvo, stoga je u Ivanjici održan sastanak predstavnika lokalne samouprave, kompanije CRBC i meštana Radaljeva.

- Nakon razgovora sa državnim organima i investitorima, odlučeno je da se uradi novo idejno rešenje koje podrazumeva novu tunelsku varijantu koja će zaobići više od 90 odsto spornih parcela, rekao je za RINU predsednik opštine Aleksandar Mitrović.

On ističe da je država na ovaj način pokazala spremnost da izađe u susret ljudima uprkos činjenici da će nova trasa znatno više koštati.