Besplatni preventivni pregledi za radno aktivno stanovništvo biće organizovani u malozvorničkom Domu zdravlja, u prostorijama specijalističke službe, danas, od 9 i 30 do 14 časova, saopšteno je na portalu lokalne samouprave.

Cilj akcije je rano otkrivanje faktora rizika i unapređenje svesti o značaju preventivnih pregleda kao ključa očuvanja zdravlja. Građanima će, kako je navedeno, biti omogućene laboratorijske analize, merenje krvnog pritiska, telesne težine i visine, radi procene kardiovaskularnog rizika.

Ustanovu će tim povodom posetiti pomoćnik ministra zdravlja, prof. dr Nebojša Tasić, a iz Doma zdravlja pozivaju zainteresovane da iskoriste priliku i obave kontrolu zdravstvenog stanja, uz poruku da je "prevencija najbolji put ka zdravijem i kvalitetnijem životu".

Kurir.rs

