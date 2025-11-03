Dvadesetdevetogodišnji Momčilo Milenković zaprosio je svoju devojku dvadesetdvogodišnju Kristinu Đorđević na Leskovačkom polumaratonu koji je juče održan u Leskovcu.
Srbija
MOMČILO ZAPROSIO KRISTINU NA LESKOVAČKOM POLUMARATONU: Odjeknuo aplauz, bilo je i suza
Ovogodišnja sportska manifestacija dugo će se pamtiti, ne samo zbog sportskih rezultata, već zbog ljubavi.
Pred brojnim učesnicima i publikom, Momčilo je kleknuo i iz džepa izvadio prsten, iznenadivši Kristinu koja nije krila emocije.
Njegov romantični gest prisutni su pozdravili gromoglasnim aplauzom, a Kristina je, vidno uzbuđena, rekla "da", piše Jugmedia. Ova prosidba dodatno je ulepšala sportski duh manifestacije.
Kurir.rs/Jugmedia
