Slušaj vest

Ovogodišnja sportska manifestacija dugo će se pamtiti, ne samo zbog sportskih rezultata, već zbog ljubavi.

Pred brojnim učesnicima i publikom, Momčilo je kleknuo i iz džepa izvadio prsten, iznenadivši Kristinu koja nije krila emocije.

Ne propustiteDruštvoMILUNKA IZ SELA MASKOVA ODBILA 300 PROSACA! 300 puta rekla NE, pa šokirala: Nisam našla ono što sam htela! A onda se javio komša: Prvi sam bio ja!
milunka.png
Žena"Doma li si, Zone?" Snimak prosidbe iz Smedereva rasplakao hiljade Srba: "Ima li devojče za davanje?" (VIDEO)
Hit scena sa venčanja u Smederevu

Njegov romantični gest prisutni su pozdravili gromoglasnim aplauzom, a Kristina je, vidno uzbuđena, rekla "da", piše Jugmedia. Ova prosidba dodatno je ulepšala sportski duh manifestacije.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteLudi svetZaprosio devojku na koncertu, pa se setio da ima ženu: Kad je uhvaćen u dvostrukoj igri krenula prava sapunica
mexico.jpg
DruštvoPONOS! Mladi vojnik se pokazao na vojnoj paradi, a onda uspeo da oduševi još više! Iz uniforme šmekerski izvadio prsten, devojka nije imala kud'! (VIDEO)
collage.jpg
ZanimljivostiOvako je Tito zaprosio Jovanku: Venčali se kada je ona imala 28, a on 60 godina, govorili su da ga je nedostojna, a na ove njegove reči nije ostala imuna
Jovanka Broz i Josip Broz Tito
BeogradDevojka slučajno snimila šok scenu u Knezu: Ono što je mladić iz Turske uradio usred Beograda ostavlja bez teksta (VIDEO)
Mladić iz Turske zaprosio devojku u centru Beograda
Ludi svet"Šta će čovek, niko mu nije rekao..." Mladić odlučio da zaprosi devojku, a onda se desilo nešto što niko nije očekivao (VIDEO)
Veridba na plaži.jpg