Delegacija švajcarske organizacije SECO, jednog od finansijskih partnera na izgradnji toplane na biomasu u Malom Zvorniku, posetila je ovaj objekat radi uvida u njegov rad i efekte realizacije projekta, saopšteno je na sajtu opštine.

Prema rečima tehničkog direktora JKP "Drina", Dragana Čikarića, predstavnici SECO-a izrazili su zadovoljstvo načinom na koji toplana funkcioniše, a naveo je i da ova organizacija redovno prati rezultate projekata koje je finansijski podržala.

Organizacija SECO, stoji u saopštenju, podržala je izgradnju toplane u Malom Zvorniku sa oko 370.120 evra bespovratnih sredstava, što predstavlja 16,45 odsto ukupne vrednosti projekta. Ukupna investicija iznosila je 2,35 miliona evra, a realizovana je uz podršku Vlade Srbije, preko Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva finansija, iz kredita nemačke KfW banke, u okviru šireg projekta razvoja tržišta biomase vrednog preko 20 miliona evra. Kako se podseća, izgradnja toplane započeta je posle potpisivanja trilateralnog ugovora 26. septembra 2019, a radovi su počeli u novembru naredne godine. Osim izgradnje novog objekta, izvršena je i kompletna rekonstrukcija toplovodne mreže, čime je stanovnicima Malog Zvornika obezbeđeno kvalitetnije, stabilnije i ekonomičnije grejanje tokom cele sezone.

U vremenu kada je snabdevanje energentima otežano zbog zavisnosti od uvoza gasa, ovaj projekat ima poseban značaj za malozvorničku opštinu jer omogućava korišćenje drvne sečke, domaćeg, dostupnog energenta, navode iz opštine.