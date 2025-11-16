Slušaj vest

Opštini Mali Zvornik na javnom konkursu koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu bespovratno je dodeljeno 2.083.374 dinara za opremanje i unutrašnje uređenje seoskog doma u Radalju.

U prisustvu resornog ministra Milana Krkobabića, ugovor su u sedištu ministarstva, potpisali državni sekretar Tamara Đukić i zamenik predsednika malozvorničke opštine Milisav Despotović.

Na rang listi prijava prvo mesto pripada Malom Zvorniku sa najvećim brojem bodova (83), a ukupno su 23 lokalne samouprave dobile novac za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova kulture na njihovoj teritoriji. Za ovu svrhu resorno ministarstvo je ukupno opredelilo 60 miliona dinara, dodeljivano je od 1,2 do a maksimalna tri miliona, uključujući PDV, koliko su dobile dve lokalne samouprave. Inače, Osnovna škola ‘’Stevan Filipović“ u Radalju, nedavno je dobila podršku od Ministarstva pravde od 1.146.000 dinara za realizaciju Projekta ‘’Digitalizacijom do znanja“.