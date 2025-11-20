Slušaj vest

Baš jedna lepa vest za primer i možda motivacija za sličnu akciju i u vašem kraju. Hranilice funkcionišu po jednostavnom principu: ubacite granule kroz otvor, zatvorite poklopac da hrana ne pokisne, i tako pomognete psima koji preživljavaju na ulici.

Imajte ovo na umu ukoliko uskoro idete na Divčibare, pa ponesite granulice, odvojite par minuta vremena i i ubacite ih u hranilice. Tako se zajedno borimo protiv gladi, jer ove duše na ulicama zavise od nas.

Mali gest, ali neprocenjiva dobrota, navodi se u objavi na Fejsbuku.

Kurir.rs/Facebook Djole dog/Udruženje Čarna Valjevo

