Pet novih sfernih ogledala postavljeno je na putevima u opštini Mali Zvornik radi poboljšanja bezbednosti u saobraćaju. Akciju je sprovela lokalna samouprava sredstvima iz opštinskog budžeta opštine, navodi se na sajtu opštine.

Ogledala su postavljena u skladu sa utvrđenim potrebama na terenu, kao i na zahtev meštana, na mestima gde je preglednost bila smanjena zbog ukrštanja puteva, ili konfiguracije terena.

Foto: Kurir/T.I.

"Sferna ogledala značajno poboljšavaju vidljivost i smanjuju rizik od nezgoda, posebno na nepreglednim deonicama. Lokacije su odabrane nakon obilaska terena i razgovora sa meštanima. Ovakve aktivnosti biće realizovane i ubuduće, u skladu sa potrebama, kako bismo obezbedili odgovarajuće uslove za bezbedno odvijanje saobraćaja", prenosi sajt reči saobraćajnog inspektora Gorana Radića.

Sferna ogledala postavljena su u centru Malog Zvornika, nedaleko od zgrade vrtića ''Crvenkapa'', u ulici kod spomenika, blizini graničnog prelaza Novi most, u mesnoj zajednici Brasina, na putu prema Brezacima i u Velikoj Reci.