Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković primila je delegaciju profesora sa Arsi univerziteta iz Etiopije i Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija iz Kruševca, koja je bila domaćin gostima iz ove prijateljske zemlje.

Delegacija iz Etiopije boravila je u Kruševcu, u okviru Erazmus+KA171 programa međunarodne razmene nastavnog osoblja.

- Ističemo značaj posete za razvoj međunarodne saradnje i promociju Kruševca kao akademskog i kulturnog centra. Mi podržavamo program Erazmus, kao i sve druge obrazovne i edukativne programe, kojima se razmenjuju dostignuća u različitim sferama. Grad Kruševac je prvi put domaćin gostima iz Etiopije i njihov boravak je odlična prilika za uspostavljanje saradnje i razmenu iskustava, istakla je gospođa Radojković.

Gosti sa Arsi univerziteta iz Etiopije posetili Kruševac

Prema rečima dr Zorice Duković, direktorke Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija, cilj Erazmus+KA171 programa jeste unapređenje međunarodne mobilnosti u visokom obrazovanju, razmena znanja i iskustava između partnerskih institucija iz Evropske unije i partnerskih zemalja, kao i jačanje kapaciteta visokoškolskih ustanova kroz interkulturalnu saradnju i razvoj zajedničkih obrazovnih inicijativa.

Za vreme boravka u Kruševcu, gosti iz Etiopije su učestvovali u stručnim i nastavnim aktivnostima na Akademiji, obišli gradske ustanove iz oblasti obrazovanja i zdravstva, kao i kulturne i istorijske znamenitosti grada pod Bagdalom.