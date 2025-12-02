Slušaj vest

Teretni saobraćaj preko graničnog prelaza Mali Zvornik, Novi most – Karakaj odnosno saniranog mosta na Drini, za vozila ukupne mase veće od pet tona ponovo je uspostavljen danas, od šest časova, kao što je to nedavno i najavila Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Preko ovoga mosta je zbog oštećenja bio zabranjen saobraćaj kamionima preko pet tona od 8. aprila prošle godine, i oni su usmeravani na susedne prelaze, a jedan od njih bio je Trbušnica-Šepak kod Loznice.

Foto: MUP Kamera

Preko mosta na Šepku kamioni su prelazili od 10. decembra 2024, svakog radnog dana od 9 do 13 i od 22 do 6 časova, a tokom vikenda od 22 do 6 časova, i to je trajalo sve do jutros. Dolazak teretnjaka na Trbušnicu uticao je na Lozničane koji ovaj prelaz koriste za odlazak u susednu Bosnu i Hercegovinu, pre svega da natoče gorivo koje je sa druge strane Drine osetno jeftinije.

Sve to je pravilo velike gužve u pojednim delovima dana, što bi sada odlaskom teretnjaka na Mali Zvornik, Novi most –

Karakaj trebalo da se promeni.

Na mostu kod Malog Zvornika urađena je sanacija koja treba da omogući bezbedniji prelazak automobila, kamiona i pešaka.

Inače, ovaj most izgrađen je 1972. godine, ovo je njegova prva sveobuhvatna rekonstrukcija, a finansirana je od strane Republike Srbije.