Slušaj vest

Most na graničnom prelazu Mali Zvornik–Karakaj, koji je posle gotovo dvadesetomesečne sveobuhvatne rekonstrukcije, pre dva dana ponovo otvoren za teretni saobraćaj, danas su obišli Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, i Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika (RS). Čelni ljudi dva susedna Zvornika naveli su da za privredu i stanovništvo most ima presudan značaj i istakli važnost njegove obnove i ponovnog uspostavljanja saobraćaja, saopšteno je na sajtu malozvorničke opštine.

Jevtić je istakao da je realizacijom projekta ispunjeno obećanje predsednika Aleksandra Vučića, dato građanima tokom njegove posete ovoj opštini prošle godine, kao i da je država u potpunosti finansirala rekonstrukciju mosta vrednu oko 550 miliona dinara.

- Ovo je žila kucavica od ogromnog značaja za ceo kraj, pogotovo privredu. Svi smo jedva čekali da most bude otvoren'', rekao je on i podsetio da je u poslednjih pet godina ovo treći most u Podrinju, pored mosta "Bratoljub", između Ljubovije i Bratunca, i obnovljenog Starog pešačkog mosta između dva Zvornika, koji je izgrađen, ili obnovljen sredstvima države Srbije. Jevtić se nada, navodi opštinski sajt, da će ubrzo uslediti i rekonstrukcija mosta na prelazu "Trbušnica-Šepak" kod Loznice, koji je, kao alternativni granični prelaz, imao značajnu ulogu u teretnom transportu tokom obustave prelaska teretnih vozila težih od pet tona koja je trajala od 8. aprila 2024. na mostu prema Karakaju - navodi sajt reči gradonačelnika Zvornika i dodaje:

1/4 Vidi galeriju Novi most na Karakaju obišli čelnici dva Zvornika Foto: Opština Mali Zvornik

- Važnost obavljene rekonstrukcije mosta za stanovništvo i privredu u Podrinju, kao i razmere problema koje je izazvalo njegovo zatvaranje za teretni saobraćaj, istakao je Ivanović, koji je izneo podatak da je na dan zatvaranja, 8. aprila prošle godine, preko mosta prošlo 630 kamiona. Njegovo zatvaranje dovelo je do ozbiljnih poteškoća u funkcionisanju privrede, rekao je on i dodao da je teretni transport zbog preusmeravanja saobraćaja preko drugih prelaza postao sporiji i skuplji, a privrednici su za uvoz i izvoz morali da obilaze i po 130 kilometara. Zbog dužih čekanja i nestabilnih rokova isporuke, neke špedicije u Zvorniku su pretrpele ozbiljnu štetu, a pojedine bile primorane da smanje broj zaposlenih, ili ugase delatnost.

Podsetimo, most je izgrađen 1972, a ovo je njegova prva sveobuhvatna rekonstrukcija. Preko njega je zbog oštećenja bio zabranjen saobraćaj kamionima preko pet tona od 8. aprila lane, i usmeravani su na susedne prelaze. Preko mosta na Šepku kamioni su prelazili od 10. decembra 2024, sve do utorka. Puštanjem teretnog saobraćaj na mostu Mali Zvornik–Karakaj obnovljena je jedna od najznačajnijih saobraćajnih veza između Srbije i Republike Srpske, ističe opštinski sajt.