Na lovačkom hranilištu u mestu Haništa kod Đerekara, lovačka kamera zabeležila je neuobičajene prizore – čak četiri vuka koja su u isto vreme došla na mesto za ishranu. Stručnjaci i lovci ističu da je ovakav broj vukova na jednom mestu prava retkost za ove krajeve, gde se obično registruju pojedinačni primerci ili, ređe, parovi.

Snimak je ubrzo podeljen među stanovnicima Peštera, izazivajući iznenađenje, ali i određenu zabrinutost. Meštani navode da ovakav prizor nije čest i da je jasan znak da se vukovi sve češće približavaju naseljenim područjima, posebno tokom zimskog perioda kada je potraga za hranom intenzivnija.