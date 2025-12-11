Slušaj vest

Zamenik predsednika opštine, Milisav Despotović, prisustvovao je konferenciji Povezujemo Srbiju: Brzi internet u svakoj školi i domaćinstvu, održanoj u Palati Srbija povodom početka druge faze Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Srbije koja će obuhvatiti i malozvorničku opštinu.

U okviru projekta koji sprovodi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, uz podršku EBRD i WBIF, planirana je izgradnja više hiljada kilometara optičke mreže kako bi brzi internet postao dostupan svim ruralnim sredinama u zemlji. Na teritoriji opštine Mali Zvornik, realizacija projekta izgradnje optičke infrastrukture predviđena je u dva sela - Radalj i Brasina.

- Radovi će biti izvođeni sukcesivno do 2027. godine, u ukupnoj dužini od petnaest kilometara, čime će biti omogućeno povezivanje tri osnovne škole i obezbeđena mogućnost pristupa brzom internetu od najmanje 100 Mbps, navodi se u saоpštenju.

Kako se ističe, kroz ovaj projekat će država u malozvorničku opštinu uložiti približno 450.000 evra u telekomunikacionu infrastrukturu, što predstavlja značajan korak ka digitalnom razvoju ove lokalne zajednice.