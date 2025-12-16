Slušaj vest

Proizvodi sa kragujevačkih pijaca bezbedni su za ishranu, objavilo je danas Javno komunalno preduzeće "Šumadija".

- Prema godišnjem Planu kontrole bezbednosti hrane sa gradskih pijaca, 6. decembra 2025. godine na pijacama Aerodrom i Centar izvršeno je uzorkovanje namirnica životinjskog porekla radi provere mikrobiološke ispravnosti.

Kod ispitanih uzoraka jaja, suhomesnatih i mlečnih proizvoda, Institut za javno zdravlje Kragujevac je potvrdio da su na osnovu stručnog razmatranja mikrobioloških parametara svi analizirani uzorci ispravni i zdravstveno bezbedni za ishranu - navode iz JKP "Šumadija".

Inače, u skladu sa planom, ispravnost namirnica na kragujevačkim pijacama se redovno kontroliše. Tako je nedavno, prilikom prethodne kontrole, utvrđeno da je voće i povrće bezbedno za upotrebu, ali i da su kod jednog prodavca utvrđene neispravnosti mlečnog proizvoda, pa su naložene mere za njihovo otklanjanje.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoCene ovih proizvoda krajem godine drastično rastu - ako postite, pripremite se na tanji novčanik! Potrebno 1.300 dinara kako bi ste kupili samo kilogram ovoga!
366438_241211.02_46_05_11.Still003.jpg
InfoBizTOP 10 GRADOVA U KOJIMA SE NAJBOLJE JEDE I PIJE: Stručnjaci procenili gde je najbolja gozba, prvo mesto niko nije očekivao!
untitled1.jpg
SrbijaVELIKI IZBOR HRANE NA ČAČANSKOJ PIJACI USRED VASKRŠNJEG POSTA: Krompir i mladi kupus 100 dinara, jagode jeftinije nego lane
1712916574sasacendicrina.jpg
NovčanikRIBA PO NIŽOJ CENI MOŽE ALI NE U RIBARNICAMA Šaran i dalje najprodavaniji, jeftiniji nego lani - Evo kakva je situacija na tržištu
16082843351576681610nikoljdan2fotorina.jpg