Proizvodi sa kragujevačkih pijaca bezbedni su za ishranu, objavilo je danas Javno komunalno preduzeće "Šumadija".

- Prema godišnjem Planu kontrole bezbednosti hrane sa gradskih pijaca, 6. decembra 2025. godine na pijacama Aerodrom i Centar izvršeno je uzorkovanje namirnica životinjskog porekla radi provere mikrobiološke ispravnosti.

Kod ispitanih uzoraka jaja, suhomesnatih i mlečnih proizvoda, Institut za javno zdravlje Kragujevac je potvrdio da su na osnovu stručnog razmatranja mikrobioloških parametara svi analizirani uzorci ispravni i zdravstveno bezbedni za ishranu - navode iz JKP "Šumadija".

Inače, u skladu sa planom, ispravnost namirnica na kragujevačkim pijacama se redovno kontroliše. Tako je nedavno, prilikom prethodne kontrole, utvrđeno da je voće i povrće bezbedno za upotrebu, ali i da su kod jednog prodavca utvrđene neispravnosti mlečnog proizvoda, pa su naložene mere za njihovo otklanjanje.