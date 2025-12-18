Slušaj vest

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, za obezbeđivanje besplatnih knjiga za učenike od petog do osmog razreda lokalna samouprava će konkurisati kod nadležnog ministarstva, objavljeno je na njenom sajtu.

Jevtić je, kako prenosi sajt, naveo da će, ukoliko opština tražena sredstva ne dobije od ministarstva, kupovina udžbenika biti obezbeđena putem rebalansa budžeta.

- Ono što je sigurno jeste da će opština Mali Zvornik za narednu školsku godinu obezbediti besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola na svojoj teritoriji, istakao je on.

Naglasio je da ova mera predstavlja značajnu podršku roditeljima, jer doprinosi uštedi kućnog budžeta i smanjenju troškova pred polazak dece u školu, kao i da je reč o jednoj u nizu mera populacione politike koje lokalna samouprava sprovodi, radi finansijske podrške porodicama sa decom.

Inače, budžet malozvorničke opštine za narednu godinu planiran je u ukupnom iznosu od 905 miliona dinara i, kako je istaknuto na zasedanju lokalnog parlamenta, u "potpunosti podržava planove za dalji razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje infrastrukture, usluga i obezbeđivanje boljih uslova za život građana u svim oblastima".