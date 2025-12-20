Osim što "love" one koji ne poštuju ograničenje brzine sto kilometara na čas nego po brzom putu Loznica-Šabac "lete" duplo brže , sa sve 1,41 promila alkohola u organizmu, kao što je bilo danas, tu su i da pomognu ljudima u nevolji. Tako se danas spletom okolnosti tamo gde mu nije mesto našao stariji Lozničanin koji se kretao u električnom vozilu za invalide. Osim što je ugrozio sebe veoma sporim kretanja mogao je i druge, ali su loznički saobraćajci bili brži od svake nevolje.

- Tačno je da je starija osoba u električnom vozilu za invalide prelazila kružni tok na brzoj saobraćajnici. Čovek je morao do grada po lekove, ali mu se baterija gotovo sasvim ispraznila pa je pošao prvo u Drinskoj ulici, za nju postoji izlaz sa brzog puta, da je dopuni kod najbližeg rođaka. Čim su za to saznali saobraćajci su otišli na lice mesta i čoveku pomogli da se najpre bezbedno skloni sa kružnom toka, a potom ode da napunio bateriju, pa onda i do grada po neophodne lekove. Tako je na najlepši način potvrđeno da su saobraćajci tu ne samo da kažnjaju one koji ne poštuju propise već i da pomognu kada se neko nađe u nevolji – potvrđeno je danas za Kurir.