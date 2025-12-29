Slušaj vest

MALI ZVORNIK – ''Info dan'' u okviru projekta ''Čista energija i energetska efikasnost za građane – SURCE'', malozvornička opština organizuje sutra, u 12 časova, u podkrovlju zgrade Opštine Mali Zvornik. Namenjen je svim građanima i privrednicima koji žele da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje nudi program energetske sanacije, od uslova za prijavu do finansijske podrške države i lokalne samouprave, a u okviru ovogodišnjeg javnog poziva predviđena je i dodatna podrška socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, saopšteno je na opštinkom sajtu.

Cilj ''Info dana'' je da se na transparentan način predstavi kako građani mogu da iskoriste pomoć države i Opštine Mali Zvornik, smanje potrošnju energije i troškove života, a istovremeno unaprede kvalitet svog doma. Svako će moći da postavi pitanja i dobije stručne savete o koracima za učešće u programu. Osim predstavljanja programa, tokom ''Info dana'' biće reči i o tek objavljenom javnom pozivu za privredne subjekte. Poziv je namenjen kompanijama sa teritorije Srbije koje žele da se uključe u sprovođenje mera energetske sanacije u okviru projekta ''Čista energija''. Prijave će biti moguće od 26. decembra ove. godine, a najduže do 30. novembra 2027, navodi se na sajtu.

Projekat se sprovodi, kako je precizirano, u saradnji malozvorničke opštine i Ministarstva rudarstva i energetike, a vrednost programa iznosi 14 miliona dinara, od čega 71,43 odsto finansira ministarstvo, a ostatak lokalna samouprava. Za socijalno ugrožene građane i pripadnike osetljivih kategorija predviđena su i veća bespovratna sredstva ministarstva, čime se obezbeđuje veća dostupnost programa najširem krugu stanovništva.