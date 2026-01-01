Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obišao je porodilište "Betanija", gde je uručio novčanu poklon čestitku Eleni, prvoj novosadskoj bebi u 2026. godini, čija majka ima prebivalište u Novom Sadu.

Кao i prethodne godine, Grad Novi Sad je za prvu bebu rođenu u Novoj godini obezbedio novčanu podršku u iznosu od 300.000 dinara, dok će sve bebe sa teritorije Grada rođene 1. januara dobiti po 200.000 dinara.

- Velika mi je čast da poželim dobrodošlicu prvoj novosadskoj bebi u 2026. godini. Tradicionalno, za prvo dete rođeno u Novom Sadu u Novoj godini obezbedili smo 300.000 dinara, dok je za sve bebe sa teritorije grada koje se rode 1. januara obezbeđeno po 200.000 dinara. Svaka nova porodica je temelj našeg grada, i ovim malim znakom pažnje želimo da podržimo roditelje. Čestitam porodici Crnojački na prinovi i želim im dobro zdravlje i mnogo srećnih trenutaka. Grad Novi Sad kontinuirano sprovodi odgovornu socijalnu i pronatalitetnu politiku, obezbeđujući finansijsku podršku porodicama. Od novčane pomoći za prvo rođeno dete, do popusta za plaćanje komunalija za višečlane porodice, boravak u vrtićima i prevoz đaka. Ovakve mere imaju za cilj da stvaraju stabilne uslove za život i ohrabruju porodice da odluče da svoj život i budućnost grade u našem gradu. Nastavljamo da ulažemo u obrazovanje, ekonomski razvoj i infrastrukturu, kako bi Novi Sad i u 2026. godini ostao mesto u kom se budućnost rađa - rekao je gradonačelnik Mićin.

Direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine prof. dr Vesna Turkulov i upravnik Кlinike za ginekologiju i akušerstvo dr Dragan Stajić, pridružili su se čestitkama majci Elene, prve bebe rođene u Novom Sadu i istakli da ovaj vid podrške Grada predstavlja značajan doprinos unapređenju porodične i pronatalitetne politike.

U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, Grad Novi Sad obezbedio je pravo na novčanu pomoć za prvo dete koje ostvaruje majka u iznosu od 50.000 dinara, pravo na novčanu pomoć za trojke u iznosu od 200.000 dinara, pravo na novogodišnju novčanu pomoć za svako dete rođeno 1. januara nove godine u iznosu 200.000, a za prvo dete rođeno u Novom Sadu 1. januara nove godine 300.000 dinara.

Takođe, pravo na novčani poklon povodom Dana Grada - 1. februara u iznosu od 300.000 dinara dobija svako rođeno dete tog dana. Ukoliko se u porođaju rodi dvoje i više dece, gore navedena prava, pripadaju za svako dete, a prava važe za majke koje u trenutku rođenja deteta, imaju stalno prebivalište na teritoriji Novog Sada, objavljeno je na sajtu Grada Novog Sada.

