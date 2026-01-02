Slušaj vest

Cilj projekta je, kako je navedeno na opštinskom sajtu, da doprinese smanjenju potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida, kroz unapređenje energetske efikasnosti javnih i stambenih zgrada.

Foto: Opština Mali Zvornik

Projektovana snaga solarne elektrane koja će biti instalirana na krovu opštinske zgrade je 45 kilovata, a vrednost investicije je 3,6 miliona dinara. Instalacijom solarnih panela opština će obezbediti proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, što će dovesti do značajnih ušteda u budžetu, navodi se iz lokalne samouprave. Ovaj projekat ima višestruki značaj za lokalnu samoupravu i građane istakao je povodom početka radova predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić.

Foto: Opština Mali Zvornik

- Ulaganjem u solarnu elektranu na zgradi opštinske uprave ne samo da smanjujemo troškove za električnu energiju, već i pokazujemo jasnu opredeljenost ka zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Ostvarene uštede u budžetu mogu biti usmerene u dalje širenje kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao i postavljanje solarnih panela na drugim objektima javne namene u Malom Zvorniku - naglasio je on, prenosi opštinski sajt.

Foto: Opština Mali Zvornik

Jevtić je dodao da je namera opštine da, uz podršku domaćih i međunarodnih programa i fondova, nastavi sa realizacijom projekata koji doprinose energetskoj nezavisnosti, zaštiti životne sredine i boljem kvalitetu života građana.