Najveći deo novca usmeren je na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za šta je izdvojeno 12,1 milion dinara, a pravo na podršku ostvarila su 54 korisnika. Za mere unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu dodeljeno je 2,1 milion dinara za sedam korisnika, za osiguranje useva izdvojeno je 400.000 za četiri gazdinstva, dok je za kreditnu podršku, odnosno sufinansiranje kamata na kredite u poljoprivredi, za tri korisnika opredeljeno 200.000 dinara. Regres za veštačko osemenjavanje obuhvatio je iznos od 30.000 dinara, a podršku su dobila četiri korisnika, navedeno je na sajtu opštine. Iz Fonda za podršku poljoprivredi ove godine iskorišćena su sva planirana sredstva, a posebna pažnja posvećena je i edukaciji i umrežavanju poljoprivrednika. U te svrhe usmereno je 100.000 dinara za tradicionalno organizovanje besplatnog odlaska poljoprivrednika na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu.