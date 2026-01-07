Na građane koji mogu biti potencijalno ugroženi apeluje se da budu u pripravnosti i redovno prate vodostaj reke, kao i uputstva i naredbe nadležnog Štaba za vanredne situacije i pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, sa članovima gradske uprave i stručno-operativnog tima za zaštitu i spasavanje od poplava, obilazi teren kako bi stanovnici potencijalno ugroženih područja blagovremeno bili informisani. Građani će, navodi se u saopštenju, o svim daljim promenama biti blagovremeno obavešteni putem zvaničnih kanala informisanja. Upozorenje na mogućnost povećanja vodostaja Drine uputio je i malozvornički opštinski Štab za vanredne situacije koji navodi da je usled obilnih padavina, ledene kiše i značajnih snežnih padavina u slivu reke Drine, kao i mestimičnog otopljavanja snega, došlo je do povećanja vodostaja reke, što može predstavljati potencijalni rizik od lokalnog izlivanja i plavljenja u priobalnom području. Prema informacijama nadležnih službi, očekuje se prolazak izraženijeg vodnog talasa tokom dana, te se apeluje na građane koji imaju objekte, vikendice i drugu imovinu u zoni Drine da preduzmu preventivne mere zaštite kako bi se umanjile eventualne posledice, navodi se u sapštenju malozvorničkog Štaba. Građanima se posebno preporučuje uklanjanje pokretne imovine i materijalnih dobara iz dvorišta i prizemnih prostorija, praćenje stanja na terenu i blagovremeno reagovanje u slučaju daljeg rasta vodostaja, izbegavanje nepotrebnog zadržavanja u priobalju reke.