Slušaj vest

MALI ZVORNIK – Radeći u izuzetno teškim uslovima na terenu ekipe Elektrodistribucije iz Malog Zvornika, zajedno sa onima koje su upućene kao ispomoć sa strane, tokom čitavog dana bile su angažovane na otklanjanju kvarova na elektroenergetskoj mreži. Tokom dana osposobljen je veći broj trafostanica koje u jutarnjim časovima nisu bile u funkciji, ali su zbog nestabilnih uslova na mreži pojedine od njih ponovo ispadale iz sistema tokom dana. U funkciji je ostalo 15 od 37 trafostanica koje su jutros bile neaktivne, saopšteno je na sajtu malozvorničke opštine.

Foto: Sajt Opštine Mali Zvornik

Foto: Sajt Opštine Mali Zvornik

Foto: Sajt Opštine Mali Zvornik

Već u ranim jutarnjim satima očekuje se nastavak radova svih ekipa na sanaciji kvarova, sa ciljem da se snabdevanje električnom energijom u što kraćem roku u potpunosti normalizuje. Ekipama Elektrodistribucije na terenu pomažu i sekači JP ''Srbijašume'', koji uklanjanjem oborenog drveća i rastinja omogućavaju pristup trasama elektroenergetske mreže i trafostanicama, navodi se u saopštenju. Prema poslednjim objavljenim podacima, bez napajanja strujom i dalje su 22 trafostanice na području opštine Mali Zvornik. Sedam u Culinama, šest u Brasini, tri u Velikoj Reci i po dve u Radalju, Amajiću i Budišiću.