Usled naglog porasta vodostaja reke izazvanog pojačanim ispuštanjem voda iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja, nadležne službe su u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava preduzele vanredne mere zaštite, saopšteno je iz gradske uprave.

Kako je navedeno, tokom rasta vodostaja došlo je do izlivanja reke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim delovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštitnih vodnih objekata. Nadležne službe organizovale su pojačan nadzor odbrambenih linija, kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, kao i koordinaciju sa štabovima za vanredne situacije i lokalnim samoupravama.

Foto: Gradska uprava

Sve aktivnosti se sprovode u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava, stoji u saopštenju. Situacija na terenu se

neprekidno prati, a o svim d aljim promenama javnost će biti blagovremeno informisana, poručuju iz gradske uprave.

Podsetimo, u ponedeljak je proglašena vanredna situacija na području Loznice zbog obilnih snežnih padavina i nastalih problema sa snabdevanjem strujom na teritoriji grada. U Loznicije ledeni dan, sa minus jedan, a visina snežnog pokrivača je 19 santimetara i u toku noći padao je slab sneg.