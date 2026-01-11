Slušaj vest

Sve trafostanice u Malom Zvorniku su pod naponom i u normalnom radu. Svi do sada prijavljeni kvarovi na niskonaponskoj mrezi su otklonjeni. Znači, svi potrošači imaju električnu energiju, objavio je večeras predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić na svojoj fejsbuk stranici.

Sutra u 8 sati zaseda Štab za vanredne situacije i odmah će raditi kol centar za prijavu štete nastale nestankom električne energije. Komisija za procenu štete krenuće po terenu već od prve prijave, naveo je on.

- Zahvaljujem mnogo svima koji su pomogli da ovaj posao uspešno privedemo kraju i da se u Malom Zvorniku ubuduće viđamo povodom mnogo lepših događaja. Zahvaljujem se ljudima iz Malog Zvornika i svima onima koji su došli iz cele Srbije da pomognu posebno elektro monterima i sekačima kao i drugima. Veliko hvala i građanima Malog Zvornika na strpljenju, razumevanju i pomoći u ovim teškim vremenima izazvanim velikim snežnim padavinama u kratkom periodu. Nastavićemo da radimo i gradimo za dobrobit građana Malog Zvornika –poručio je Jevtić u objavi.