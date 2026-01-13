Slušaj vest

MALI ZVORNIK – U malozvorničkoj opštini je stabilizovano snabdevanje strujom, vodom i prohodni suputevi, rezime je juče održane četvrte vanredne sednice Štaba za vanredne situacije ove lokalne samouprave. Komandant opštinskog Štaba i predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, zahvalio je svim institucijama, službama i pojedincima koji su pružili pomoć tokom vanredne situacije izazvane obilnim snežnim padavinama, navodi se na zvaničnom sajtu opštine.

On je posebnu zahvalnost uputio ekipama elektromontera, sekača i ostalih radnika koji su danonoćno radili, ulažući nadljudske napore kako bi u najkraćem roku bilo uspostavljeno uredno snabdevanje strujom, uključujući i najudaljenije delove opštine. U otklanjanju posledica snežnih padavina lokalnim ekipama na terenu je svakodnevnu podršku pružalo 25 elektromontera iz Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje, kao i 20 izvođača građevinskih radova i šest sekača. Jevtić je,pored ostalog, u ime Štaba i rukovodstva opštine zahvalio i svim građanima koji su pokazali strpljenje, trpeljivost i razumevanje za tešku situaciju koja je zadesila opštinu.

Foto: Opština Mali Zvornik

Naglasio je da je i dalje u stalnom kontaktu sa ministarkom Adrijanom Mesarović i istakao da država u svakom trenutku u potpunosti stoji na raspolaganju opštini Mali Zvornik, kako u pogledu obezbeđivanja vozila, mehanizacije, hrane i ogreva za građane, tako i drugih oblika podrške neophodnih za prevazilaženje aktuelne situacije. Radi jačanja spremnosti Štaba za efikasnije delovanje u vanrednim situacijama, na sednici su obrazovana četiri stručno-operativna tima - za snežne padavine, mećave, nanose i poledicu, za delovanje u slučaju poplava, za pružanje prve medicinske pomoći kao i stručno-operativni tim za postupanje u slučaju nedostatka vode za piće.

Zaključkom Štaba formiran je kontakt centar za prijavu štete nastale usled nestanka električne energije na teritoriji malozvorničke opštine. Kontakt centar je uspostavljen, kako je navedeno, radi evidentiranja i blagovremenog prikupljanja podataka o šteti koju su građani i pravna lica pretrpeli usled višednevnih prekida u snabdevanju strujom, kako bi se stvorili uslovi za dalje postupanje nadležnih službi.

Građani nadležnu komisiju radi procene štete mogu pozvati na telefon: 062 / 889 –56–48. Opština poziva građane da blagovremeno prijave nastalu štetu, uz navođenje osnovnih podataka i kratkog opisa nastalih posledica, stoji na kraju saopštenja.