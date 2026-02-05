Slušaj vest

U nadmetanju će učestvovati ukupno 48 ekipa iz različitih zemalja. Deo najmlađeg četvoročlanog tima, koji će predstavljati našu zemlju, čine dva učenika iste osnovne škole iz Užica.

Marija i Vuk programiranje uče po programu za specijalno nadarene učenike. Iako pohađaju osnovnu školu, ravnopravni su takmičari sa starijim konkurentima iz različitih krajeva sveta u rešavanju naprednih programerskih zadataka.

Marija Minić, učenica osmog razreda, OŠ "Nada Matić", kaže: "Počeli smo da se spremamo još u šestom razredu kada smo prošli na tu Srpsku informatičku olimpijadu. Posle toga u sedmom razredu sam naučila C++ i posle sam samo nastavila da se spremam na višem nivou."

Foto: RTS Printscreen

Interesovanje za prirodne nauke kod oboje se razvilo još u nižim razredima.

Vuk Filipović, učenik osmog razreda, OŠ "Nada Matić", dodaje: "Zanimljivo mi je kako kompjuteri funkcionišu, kako se prave aplikacije. Svaki dan smo na telefonima. Svaki dan koristimo i društvene mreže i igrice. Zanimljivo mi je kako se to pravi.

Ovakvi rezultati plod su posvećenog rada učenika, ali i njihovog mentora.

Jelica Stevanović, mentor, nastavnik informatike, objašnjava: "Da bi se postigao ovakav rezultat nije moguće raditi jedan čas nedeljno, koliko ima informatike. Oni najmanje po pet časova imaju dodatne nastave. Kada smo krenuli da se pripremamo za takmičenje taj broj časova se možda i udvostručio, a da ne kažem da smo morali, odnosno želeli, da radimo i za zimski raspust."

Ljubav prema nauci i veliki uspesi koje Marija i Vuk postižu već nekoliko godina u nizu, inspiracija su i drugim učenicima, ističu nastavnici. Želja im je da srednjoškolsku diplomu steknu u svome gradu i nastave da se bave programiranjem.