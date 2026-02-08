Slušaj vest

Nesvakidašnji prizor zabeležen je u ivanjičkom kraju kada su lovci iz sela Maskova, tokom redovne potrage za divljom svinjom za koju je trenutno otvorena sezona lova, naišli na prizor koji ih je naterao da zastanu i izvade mobilne telefone.

- Umesto divljači koju smo pratili, pred nama su se pojavile dve srne i jedan srndać koji su u punom trku preskakali šumske proplanke i nestajali među drvećem. Kratki susret sa ovim prelepim životinjama, zabeležili smo telefonom. Srne su inače vrlo oprezne i retko prilaze ljudima, tako da je velika sreća što su vam se pojavile na nekoliko metara. Taj trenutak kada zastaneš, a one lagano ili u galopu prođu kroz šumu - kazao je za RINU lovac Rade autor ovog snimka.

Kako je on naveo , prizor je bio izuzetno redak i upečatljiv, jer su se životinje zadržale dovoljno dugo da se jasno vide u pokretu, bez straha i naglog bežanja. Snimak je nastao u dubini šumskog područja, daleko od naseljenih mesta.

Lovci ističu da su ovakvi momenti podsetnik koliko je priroda ivanjičkog kraja očuvana i bogata divljači, kao i da susreti ove vrste nisu česti u toku samog lova.

Kurir.rs/Rina

