MALI ZVORNIK - Koristeći novo vozilo sa hidrauličnom platformom za rad na visini radnici Javnog komunalnog preduzeća ''Drina'' iz Malog Zvornika, uspešno su obavili radove na skidanju novogodišnje dekoracije i zameni sijalica ulične rasvete u mesnoj zajednici Centar, saopšteno je na opštinskom sajtu. Ovo je, kako se navodi, bila prva upotreba novog kamiona nakon njegove nabavke i sprovedene obuke zaposlenih za bezbedan rad na hidrauličnoj platformi.

''Do sada smo za ovakve poslove morali da angažujemo druga preduzeća, dok sada, zahvaljujući novoj mehanizaciji i osposobljenim radnicima, imamo mogućnost da radove obavljamo samostalno. To nam značajno olakšava rad i donosi velike uštede'', navodi sajt reči direktora JKP ''Drina'' Dragana Krstića.

Foto: Opština Mali Zvornik

On je podsetio da je hidraulična platforma, ukupne vrednosti malo više od 13 miliona dinara, nabavljena uz finansijsku podršku kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novice Tončeva i Opštine Mali Zvornik. Sredstva od 53,6 odsto, obezbeđena su od države u martu prošle godine na javnom konkursu, dok je preostali deo finansiran iz opštinskog budžeta.

Nabavka mehanizacije će u značajnoj meri unaprediti uslove za obavljanje komunalnih delatnosti, a, inače, i ranijih godina na ovaj način je finansirana kupovina vozila i komunalne opreme u malozvorničkoj opštini.