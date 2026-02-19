Slušaj vest

Radovi na postavljanju solarnih panela na zgradi opštinske uprave u Malom Zvorniku nastavljeni su ovih dana posle kraće obustave nastale zbog snežnih januarskih nepogoda.

Na krovu će biti instalirana solarna elektrana snage 45 kW, a vrednost investicije je 3,6 miliona dinara, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Radovi se, kako je precizirano, odvijaju u okviru projekta "PRO-EFFICIENT", kroz program Interreg VI-A IPA Cross-Border Cooperation Programme Croatia–Serbia, uz sufinansiranje Evropske unije. Prekogranična saradnja u ovoj oblasti okupila je Mali Zvornik, kao vodećeg partnera, i Krupanj u Srbiji, kao i hrvatske gradove Požegu i Kutjevo.

Osnovni ciljevi projekta su, navedeno je, unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, smanjenje troškova struje i emisije CO₂, kao i podsticanje šire primene obnovljivih izvora energije u regionu. Osim izgradnje solarnih elektrana, projekat obuhvata i izradu solarnih atlasa, koji će analizirati potencijale za izgradnju novih solarnih postrojenja, odnosno isplativost postavljanja elektrana na javnim i privatnim objektima.

Foto: Opština Mali Zvornik

Predsednik malozvorničke opštine, Zoran Jevtić, istakao je da nastavak radova predstavlja važan korak ka jačanju energetske stabilnosti opštine.

- Zbog obilnih snežnih padavina radovi su u januaru privremeno obustavljeni, ali smo, odmah po sticanju neophodnih uslova, nastavili realizaciju projekta. Postavljanjem solarnih panela obezbedićemo značajne uštede u budžetu, smanjiti troškove za električnu energiju i doprineti većoj energetskoj nezavisnosti opštine. Ovo je investicija sa dugoročnim finansijskim i ekološkim efektima, koja potvrđuje našu opredeljenost ka održivom razvoju i odgovornom upravljanju javnim sredstvima - naglasio je Jevtić, prenosi sajt.

Foto: Opština Mali Zvornik

Paralelno sa postavljanjem solarne elektrane, dodao je on, u okviru radova na unapređenju energetske efikasnosti opštinske zgrade biće zamenjen deo stolarije, spoljna vrata i prozori, i izvedeni radovi na termoizolaciji i izradi nove fasade.

- Ovi radovi biće realizovani uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, čime će objekat u potpunosti biti unapređen u skladu sa savremenim standardima energetske efikasnosti - naveo je on

Inače, solarna elektrana biće priključena na mrežu po principu kupac–proizvođač, što će omogućiti godišnji obračun proizvedene i potrošene električne energije. Kako je saopšteno godišnja proizvodnja struje predviđena na ovaj način procenjena je na oko 70.000 kWh, što je dovoljno da pokrije gotovo celokupnu godišnju potrošnju objekta, prenosi sajt malozvorničke opštine.