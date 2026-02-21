Slušaj vest

Svoju jedinstvenu turističku ponudu malozvornička opština predstavlja na 47. Međunarodnom sajmu turizma "Jedno putovanje, hiljadu priča", otvorenom juče u Beogradu. Turistička organizacija opštine Mali Zvornik nastupa u okviru zajedničkog štanda Zapadne Srbije, sa još nekoliko opština i gradova iz regiona, predstavljajući prirodne lepote, kulturno-istorijsko nasleđe i bogat manifestacioni program ovog područja.

Malozvorničani se imaju čime podičiti jer imaju zaista jedinstvene turističke atrakcije pa na sajmu predstavljaju muzejsku postavku "Kamena devojka" u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Podzemni grad Karađorđevića, koji je najposećenija lokacija u opštini.

Pruža jedinstven doživljaj hodanja kompleksom od oko pet hiljada kvadrata, od kojih je oko 3.000 korisne površine, sa oko 1.500 metara hodnika sa 75 prostorija, smeštenim u brdu, pod tonama stena. "Kamena devojka" je šifra pod kojom je objekat građen po nalogu kralja Aleksandra Karađorđevića u tajnosti od 1930. do 1934. godine. Građen je kao kraljevo ratno komandno mesto, namenjeno za duži boravak većeg broja ljudi pod zemljom, u slučaju rata.

Podzemni grad je delimično uređen, najvažniji je istorijski objekat na području Malog Zvornika, posetioci mogu videti prostorije opremljene delovima nameštaja i predmetima iz doba Kraljevine Jugoslavije, a tu su primerci oružja, mape, novine, zastave, kreveti, slike i slično.

Više od 780 različitih eksponata, a hodanje njegovim hodnicima je nezaboravan doživljaj. Osim lepota Zvorničkog i Radaljskog jezera, turiste ovde čeka i arheološki lokalitet Orlovine, sa ostacima crkve iz ranovizantijskog perioda monumentalnih dimenzija, dužine oko 30 i širine oko 20 metara, na kome se nastavljaju istraživanja.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Iz malozvorničke Turističke organizacija ističu da će na sajmu poseban akcenat biti na predstavljanju letnjih sportsko-turističkih manifestacija( ''Drina je smisao života'', ''Somovijada'', Jezerska regata, ''Škobaljijada i Gurmanijada'', Drinska regata, ''Ljudi i mostovi'') koje se održavaju na Zvorničkom jezeru i Drini, uz poziv posetiocima da otkriju sve lepote Malog Zvornika i uživaju u raznovrsnim sadržajima koje ova destinacija nudi tokom cele godine.

Kažu da ih sve više posećuju stranci, ali se nadaju da će naredne godine sve to biti još značajnije u vreme održavanja Ekspa jer se i do Malog Zvornika, zahvaljujući brzom putu Loznica-Šabac, sada mnogo brže i lakše stiže.