Na ivanjičkom groblju poslednjih meseci beleži se neuobičajena i zabrinjavajuća pojava – sve češći upadi jazavaca koji iz pravca reke dolaze do grobnih parcela, kopaju duboke rupe i oštećuju prilaze grobovima.

Prema rečima zaposlenih u JKP Ivanjica, koji su zaduženi za održavanje groblja, problem je u stalnom porastu i zahteva hitnu reakciju nadležnih službi.

Jazavci, koji su inače noćne i veoma uporne životinje, prave podzemne hodnike i kopaju zemlju do same konstrukcije grobova. Radnici su u više navrata intervenisali – rupe su zatrpavane i teren je saniran, ali takve mere nisu dale trajne rezultate. U pojedinim slučajevima, zbog ponovljenih oštećenja, bilo je neophodno dodatno betoniranje prilaza i učvršćivanje zemljišta oko grobnih mesta.

Situacija je, kako navode iz komunalnog preduzeća, alarmantna. Broj jazavaca u ovom području očigledno raste, a njihovo prirodno stanište uz reku verovatno ih podstiče da se šire ka mirnijim i rastresitijim terenima, kakvo je groblje.

Rastresita zemlja i manjak prisustva ljudi tokom noći pogoduju njihovom instinktivnom ponašanju – kopanju i pravljenju jazbina.

Građani su uznemireni, jer oštećenja na grobovima njihovih najmilijih predstavljaju i emotivni i materijalni problem. Istovremeno, jasno je da rešenje ne može biti jednostrano. Jazavci su divlje životinje koje su deo lokalnog ekosistema i zakonski su zaštićeni u određenim okolnostima, pa je neophodno pronaći model koji će obezbediti mir pokojnicima, ali i humane mere zaštite i izmeštanja životinja.

Stručnjaci ističu da je potrebno uključivanje nadležnih institucija za zaštitu prirode, lovačkih udruženja i veterinarskih službi, kako bi se izradila strategija – bilo kroz postavljanje fizičkih barijera, kontrolisano izmeštanje životinja ili druge preventivne mere. Dosadašnje privremene intervencije pokazale su se nedovoljnim.