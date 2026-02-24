Slušaj vest

Na ivanjičkom groblju poslednjih meseci beleži se neuobičajena i zabrinjavajuća pojava – sve češći upadi jazavaca koji iz pravca reke dolaze do grobnih parcela, kopaju duboke rupe i oštećuju prilaze grobovima.

Prema rečima zaposlenih u JKP Ivanjica, koji su zaduženi za održavanje groblja, problem je u stalnom porastu i zahteva hitnu reakciju nadležnih službi.

Jazavci, koji su inače noćne i veoma uporne životinje, prave podzemne hodnike i kopaju zemlju do same konstrukcije grobova. Radnici su u više navrata intervenisali – rupe su zatrpavane i teren je saniran, ali takve mere nisu dale trajne rezultate. U pojedinim slučajevima, zbog ponovljenih oštećenja, bilo je neophodno dodatno betoniranje prilaza i učvršćivanje zemljišta oko grobnih mesta.

Jazavci kopaju rupe na ivanjičkom groblju Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Situacija je, kako navode iz komunalnog preduzeća, alarmantna. Broj jazavaca u ovom području očigledno raste, a njihovo prirodno stanište uz reku verovatno ih podstiče da se šire ka mirnijim i rastresitijim terenima, kakvo je groblje.

Ne propustiteSrbijaEVO, TU SAM JA! Branislav iz Ljiga redovno obilazi svoj grob na kom je već uklesao godinu smrti, i ne samo sebi nego i supruzi?!
branislav-reljic-2.jpg

Rastresita zemlja i manjak prisustva ljudi tokom noći pogoduju njihovom instinktivnom ponašanju – kopanju i pravljenju jazbina.

Screenshot 2026-02-24 084804.png
Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Građani su uznemireni, jer oštećenja na grobovima njihovih najmilijih predstavljaju i emotivni i materijalni problem. Istovremeno, jasno je da rešenje ne može biti jednostrano. Jazavci su divlje životinje koje su deo lokalnog ekosistema i zakonski su zaštićeni u određenim okolnostima, pa je neophodno pronaći model koji će obezbediti mir pokojnicima, ali i humane mere zaštite i izmeštanja životinja. 

Ne propustiteSrbijaNEMA KO NE ZASTANE PORED GROBA GASTARBAJTERA BRANKA Kao magnet privuče ih slika Srbina a svi se pitaju samo jedno (FOTO)
asd.jpg
DruštvoVRATI MI MOJ GROB! ZA OVAKVU SVAĐU SRPSKIH KOMŠIJA NISTE ČULI! Radunika: To je moje grobno mesto! Živomir: Ona se tu gura, to nije njeno!
dasdas.jpg

 Stručnjaci ističu da je potrebno uključivanje nadležnih institucija za zaštitu prirode, lovačkih udruženja i veterinarskih službi, kako bi se izradila strategija – bilo kroz postavljanje fizičkih barijera, kontrolisano izmeštanje životinja ili druge preventivne mere. Dosadašnje privremene intervencije pokazale su se nedovoljnim.

Ukoliko se uskoro ne pronađe sistemsko rešenje, postoji bojazan da bi problem mogao dodatno da eskalira. Zato je hitna koordinacija svih relevantnih službi ključna – kako bi se očuvalo dostojanstvo počivališta, ali i obezbedio adekvatan i human tretman životinja koje, vođene instinktom, traže prostor za opstanak.

Kurir.rs/Infoliga

Ne propustiteHrvatskaZAPALILA SVEĆU, A ONDA SE GROB OTVORIO: Ovo je Zadranka Dušanka koja je bila živa zakopana, usta punih zemlje! Bilo je kao u horor filmu! (FOTO)
pjimage.jpg
SrbijaZOKI NA NADGROBNI SPOMENIK STAVIO I SLIKU U KUPAĆEM?! I sve žene iz svog života! "Ljudi se smeju i krste kad prođu, ali meni to ne smeta" (FOTO)
1742735258_varvarin-humoristicki-spomenik-fotorina_(3).jpg
SrbijaNAROD SE SAMO PREKRSTI KAD OBRADU PROĐE POKRAJ SPOMENIKA: Uklesao ove 4 šok-reči?! Šta se desilo bogatašu i moćnom direktoru FOTO
1675857660-1644755450-uziceobradnekadamilioneriznevereostavljenfotorina2.jpg
DruštvoPOSLE 40 DANA OTKOPAVAJU POKOJNIKA DA GA SUNCE OGREJE: Milica je ranom zorom OTVORILA GROB svog sina po starom vlaškom običaju!
shutterstock-1296363877.jpg
SrbijaNE KOPAJU RAKU, NEGO ZIDAJU Luksuz i "na onaj svet", sve u staklu pa na 3 sprata, ovako izgledaju groblja na istoku Srbije (VIDEO)
Groblje u Prahovu
HrvatskaKAD JE MARKO HTEO DA SAHRANI MAJKU, OTVORIO OČEV GROB I DOŽIVEO ŠOK Ono što je zatekao, ledi krv u žilama MISTERIJA DUGA 15 GODINA
screenshot-3.jpg
SrbijaI KAMENOREZAC SE KRSTI! Imao sam razne slučajeve ali ovo... Šta je to Dobrivoje sebi urezao na spomenik pa stavio i galeriju slika
screenshot-20231127-132630.jpg